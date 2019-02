Les légumes contre le cancer du sein

Mieux prévenir le cancer par l’alimentation, c’est possible! Une étude nous révèle quels légumes manger et en quelle quantité.

j.chizhe / Shutterstock

Selon deux études menées par l’Université Harvard, manger au moins 5,5 portions de fruits et légumes par jour réduirait de 11 % le risque de cancer du sein, par rapport à 2,5 portions ou moins. L’effet est encore plus prononcé dans les cancers agressifs, comme les tumeurs ER négatives et HER2 enrichies. Les crucifères (brocoli, chou-fleur, kale, entre autres) et les légumes orange et jaunes (carottes, courges) auraient les effets les plus préventifs.

