Les flavonoïdes pour lutter contre les habitudes néfastes

On n’en finit pas de découvrir les bienfaits des fruits et légumes pour la santé, et donc des flavonoïdes, ces anti-inflammatoires qu’on trouve en abondance dans les plantes.

stockcreations/Shutterstock

Pour mesurer leur apport, on a suivi 56 000 Danois pendant 23 ans. Ceux qui en avaient consommé au moins 500mg par jour présentaient un risque de mortalité plus faible. L’effet positif des flavonoïdes est plus notable chez les fumeurs et les grands buveurs, mais cela ne compense pas complètement leur risque de mortalité plus élevé. Si vous avez du mal à renoncer à ces vilaines habitudes, consommer des aliments riches en flavonoïdes contribuera tout de même à vous protéger.

De plus, les flavonoïdes, ces composés antioxydants qu’on trouve surtout dans les fruits et légumes de couleur vive font partie des 50 trucs à adopter pour éviter d’attraper un rhume cet hiver.