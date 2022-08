L’effet placebo, une solution efficace?

6 / 6

«Un changement radical en médecine»

Prendre sciemment un traitement sans principe actif n’est pas pour tout le monde — Wharrad n’est pas persuadé que ses symptômes parkinsoniens auraient régressés s’il avait su qu’il prenait un placebo. Une étude américaine de 2016 publiée sur le site en ligne du BMJ Open a toutefois montré que jusqu’à 85 % des participants trouvaient acceptable que les médecins soignent différentes affections avec des placebos purs.

En 2017, Fabrizio Benedetti, Lene Vase, Ted Kaptchuk, Luana Colloca et 26 autres chercheurs ont commencé à élaborer des recommandations pour les médecins qui recourent aux placebos purs. Certaines ont été publiées l’an dernier dans Psychotherapy and Psychosomatic, notamment la nécessité d’informer les patients sur l’effet placebo, d’entretenir une relation patient-médecin chaleureuse, confiante et empathique et d’encourager et former les médecins à communiquer de manière à potentialiser l’effet placebo. Le but étant l’adoption de ces recommandations par les organismes de santé partout dans le monde.

«Le placebo peut être considéré comme un traitement légitime s’il est honnête, transparent et objet d’un consentement préalable, dit Ted Kaptchuk. C’est un changement radical en médecine.»

Certains participants aux études sur les placebos purs voient déjà leur condition s’améliorer. Troy Mack, 57 ans, qui habite Baltimore dans l’est des États-Unis, souffrait depuis deux décennies de douleurs intenses au visage, au cou et à la mâchoire en raison d’un trouble de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM). Quand une équipe de chercheurs de l’université du Maryland, dont faisait partie le Dr Colloca, a annoncé qu’une étude porterait sur un traitement expérimental sur le trouble de l’ATM, Troy a été considéré comme un bon candidat en raison de ses antécédents médicaux.

Ils avaient vu juste. Après seulement une semaine de prise consciente d’un placebo pur, la plupart des douleurs à la mâchoire avaient disparu. Le visage de Troy était plus détendu et l’articulation avait cessé de craquer quand il bâillait. Il était enfin soulagé. «Si on me donne une ordonnance sur la durée, je la prendrai», s’enthousiasme-t-il.

