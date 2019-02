Alcool: les vapeurs de l’ivresse

Billion Photos/Shutterstock

On sait que l’alcool perturbe les capacités cognitives. Mais selon une méta-analyse de l’Université de Bath, en Angleterre, il continue à influer sur les performances intellectuelles même après avoir disparu de votre sang. La concentration, le temps de réaction, la mémoire et l’aptitude au volant restent en effet affaiblis le lendemain d’une consommation importante d’alcool, quand il ne subsiste que la gueule de bois. Cette dernière serait due à la fatigue et à des changements dans le niveau d’hormones et de cytokines (molécules contribuant à la régulation des réponses immunitaires). Mieux vaut donc faire preuve de prudence.

