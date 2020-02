Surtraitement du diabète: danger

Sherry Yates Young/Shutterstock

Chez les diabétiques, ne pas arriver à maîtriser une glycémie élevée augmente le risque de complications graves. Mais traiter inutilement peut aussi se révéler dangereux. Des études récentes démontrent qu’il n’est pas rare que des patients subissent plus de traitements que ce qu’exige leur taux d’hémoglobine glyquée (la moyenne sur quelques mois de la quantité de glucose dans le sang). Le surtraitement peut entraîner une hypoglycémie (insuffisance de glucose dans le sang) causant vertiges, confusion, chutes, perte de conscience et hospitalisation. Un épisode grave peut même conduire à la mort. Les personnes âgées sont plus exposées à l’hypoglycémie, et certaines gagneraient à réduire leur médication antidiabétique en accord avec leurs médecins.

