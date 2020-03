Pas si rares, les maladies rares

Mitskevich Uladzimir/SHUTTERSTOCK

Elles sont souvent difficiles à diagnostiquer et à traiter. Pourtant, quand on additionne tous les cas, le total frôle les 300 millions, soit 4% de la population mondiale. Cette nouvelle estimation provient d’Orphanet, une base de données en ligne qui traite l’information sur ces maladies afin d’améliorer diagnostic et traitement. «On peut y faire une recherche par maladie pour obtenir notamment des renseignements sur les associations de patients, les centres experts, les projets de recherche et les registres existant en Europe, au Japon et au Canada», explique Charlotte Rodwell, porte-parole du projet à Paris.

