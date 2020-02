Meilleur taux de survie au mélanome

Pop Paul-Catalin/Shutterstock

Le mélanome métastasé (passé de la peau à d’autres organes) est un cancer mortel. Il y a une décennie, à peine 1 patient sur 20 était encore vivant 5 ans après le diagnostic. Mais une nouvelle classe de médicaments redonne espoir.

Dans le cadre d’un essai dont les résultats ont été publiés par The New England Journal of Medicine, plus de la moitié des patients ayant reçu une association d’ipilimumab et de nivolumab, deux molécules utilisées en immunothérapie, vivaient encore cinq ans après, y compris certains de ceux qui avaient interrompu le traitement prématurément à cause de ses effets secondaires.

L’immunothérapie aide le système immunitaire à reconnaître et à détruire les tumeurs, mais n’a pas la même efficacité contre toutes les cellules cancéreuses.

