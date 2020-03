Les activités artistiques au service de la santé

wavebreakmedia/Shutterstock

Les activités artistiques s’intègrent à divers traitements: par exemple, le tango pour la maladie de Parkinson et le chant choral pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Le bureau régional européen de l’Organisation mondiale de la santé leur a consacré une étude, la plus vaste à ce jour, et en a conclu que la pratique des arts réduit non seulement les risques et améliore l’état de santé, mais contribue à traiter des troubles complexes que les soins classiques ne parviennent pas à contenir comme l’obésité et la maladie mentale. Elle conforte en effet plusieurs aspects décisifs du bien-être comme le contact social, la stimulation cognitive et la diminution du stress.

Assurez-vous de savoir quels sont les meilleurs exercices pour votre cerveau.