Hausse des cas de colite ulcéreuse et de maladie de Crohn

Le nombre de gens souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) - ou maladie de Crohn - et serait trois fois plus élevé qu’on ne le pensait, d’après une analyse datant de 2019.

anongsak Panwan / Shutterstock

En se basant sur des données britanniques, le Dr Dominic King a estimé que, depuis 2000, la prévalence de la colite ulcéreuse a augmenté de 55% et celle de la maladie de Crohn, de 83%. Comment l’expliquer? «L’espérance de vie en général augmente, mais aussi chez les victimes de MICI. Ce qui signifie que ces affections sont en somme mieux traitées.» Le diagnostic, le traitement et le suivi des MICI sont importants parce que leurs victimes sont plus exposées au cancer colorectal.

Voici 4 approches nutritionnelles pour éviter les carences dues à la maladie de Crohn.