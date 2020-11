1 / 4

Yashvi Jethi/Shutterstock

Les douleurs faciales étaient-elles d’origine dentaire?

Le patient: Sanjib Choudhuri, 70 ans, chef d’entreprise à la retraite

Les symptômes: épisodes de douleurs faciales avec contractures

Le médecin: Dre Mojgan Hodaie, neurochirurgienne au Krembil Brain Institute de l’hôpital Toronto Western

Sanjib Choudhuri se souvient parfaitement de cette douleur soudaine qu’il a éprouvée la première fois au côté gauche du visage. Vers la fin des années 1990, ce chef d’entreprise d’une quarantaine d’années a pris congé pour passer un peu de temps avec son fils adolescent – et chercher une nouvelle Mustang cabriolet. «Je roulais la capote baissée, se souvient-il, et pendant une fraction de seconde, j’ai ressenti une douleur au cuir chevelu, comme si j’avais été frappé par la foudre.» La sensation s’est dissipée aussitôt.

Quelques années plus tard, Sanjib commence à souffrir de picotements douloureux aux dents et aux gencives. Ces douleurs récurrentes se manifestent souvent en avion, quand il est en voyage d’affaires; il les attribue aux changements de pression atmosphérique. Un dentiste diagnostique une dent fêlée et recommande une dévitalisation. Après l’intervention, les élancements reprennent, et Sanjib se met à éprouver de violentes douleurs au cuir chevelu, là aussi sans raison apparente.

En 2010, ces douleurs, toujours vives, se multiplient et s’intensifient. Le médecin d’un cabinet sans rendez-vous ne trouve rien de particulier, pas plus qu’un neurologue. On suspecte un moment une névralgie du trijumeau (NT), qui affecte les nerfs du visage, mais on ne trouve pas assez d’éléments pour le confirmer.

Un autre symptôme étrange commence à se manifester plus souvent. «Je percevais un bruit électrique dans ma boîte crânienne, comme s’il y avait un court-circuit; sssshhhht!»

