Amitiés sacrifiées à cause d’un trouble neurologique rare

Le conseil qui a changé ma vie Le prosopagnosique vit dans un monde peuplé d'étrangers. Certains sont pourtant des connaissances, parfois même des amis, et cela est une source de perpétuelle angoisse. Un prosopagnosique dont j'ai lu le témoignage gardait les yeux baissés pour éviter de croiser le regard de gens qu'il connaissait sans pouvoir les reconnaître. Cette attitude lui a valu une réputation d'homme distant, rien pour se faire des amis. Pour le prosopagnosique, rester à la maison est le seul moyen sûr d'éviter l'embarras. Les cas les plus tragiques s'enfoncent dans un abîme de solitude dont il est difficile, voire impossible, de s'arracher. C'est ce qui m'attendait jusqu'à ce que mon père me donne un conseil décisif. J'avais 19 ans, j'étais de retour de mon premier semestre à la fac et nous venions de terminer les courses au supermarché.

— C’était plutôt impoli, a-t-il noté en montant dans la voiture.

— Quoi? ai-je demandé.

— Susan Zartman, ta copine. Tu l’as croisée sans la saluer. Une jeune femme aux cheveux châtains courts m’avait en effet fait un geste de la main. «C’était Susan?» Nous étions amies à l’école, puis je ne l’avais plus vue qu’occasionnellement avant qu’elle ne disparaisse de mon esprit. Pour le cerveau, le visage serait une sorte de dossier contenant toutes sortes d’informations glanées sur la personne à qui il appartient – où et quand vous l’avez rencontrée, ses groupes musicaux préférés, le nom de son dernier petit ami, par exemple. Mon cerveau semble incapable de constituer un bon dossier et ces détails se perdent. Je ne savais rien de tout cela à 19 ans. Comment, ai-je demandé à mon père, puis-je engager la conversation avec une personne que je ne reconnais pas? «Tout le monde est prêt à parler de soi, a-t-il répondu. Pose beaucoup de questions.» Ce conseil a changé ma vie. À l’université, il suffisait de faire semblant de reconnaître la personne qui semblait me connaître. Quand j’allais en cours, si quelqu’un regardait dans ma direction, je souriais. Si la personne souriait en retour, j’échangeais quelques mots avec elle. Rapidement, j’ai eu des amis sur tout le campus. Quelques-uns se distinguaient dans la foule. Mon amie Melissa avait de longs cheveux bleus; Thalia et Annette étaient des géantes. Quant aux autres, j’étais souvent larguée, mais cela n’a pas compromis ma très riche vie sociale. Élue présidente de ma résidence, j’ai pris des photos de mes 80 camarades pour épingler sur le tableau d’affichage les visages associés aux noms en décrétant que ce serait utile à tout le monde. Aujourd’hui, comme à l’époque de l’université, j’ai de nombreuses connaissances mais seulement une poignée d’amis proches – tous ont un trait distinctif. Mon amie Miriam est un lutin aux longs cheveux violets; Sieren est grande et mince; Steve est un géant de 160 kg. Mes amis ne croient pas tous à ma prosopagnosie. «Tu me reconnais bien, non?», protestent-ils. Oui… parfois. Si, dans le bon contexte et sous un éclairage adéquat, celui qui est devant moi porte ses lunettes habituelles, mon cerveau finira par lui associer un nom. Mais devant quelqu’un qui arrive à l’improviste ou qui a une nouvelle coiffure, il y a de fortes chances que mon cerveau fasse l’impasse. Je verrai en lui quelqu’un qui semble me connaître, je l’accueillerai chaleureusement… tout en espérant qu’un mot ou un geste me filent un indice sur son identité. Même si ces symptômes peuvent paraître inquiétants, ils sont en fait inoffensifs!

Anna Stumps Reconnaissance faciale Quelques semaines après mon retour à Washington, Alice Lee, l'assistante de Joseph DeGutis, m'a invitée à participer à un programme d'entraînement sur logiciel de 30 séances conçues pour aider les prosopagnosiques à améliorer leurs compétences en reconnaissance faciale. Chaque séance débutait par une grille de 10 variations du même visage, dont certains traits étaient légèrement accentués et séparés par une ligne zigzagante. Dans le groupe 1, les visages avaient les yeux et la bouche très éloignés les uns des autres; dans le groupe 2, les traits du visage étaient plus rapprochés. J'examinais les visages quelques minutes puis j'appuyais sur une touche pour commencer l'exercice. La grille disparaissait pour être remplacée par un diaporama de visages qu'il s'agissait de classer en fonction du groupe auquel chacun appartenait en appuyant sur les touches «1» ou «2», selon le cas. J'avais retenu de la lecture des travaux de M. DeGutis que cet exercice devait m'apprendre à me concentrer sur les zones du visage plus riches en informations et faire de fines distinctions dans la foulée. La première tentative s'est révélée catastrophique. Je classais les visages avec à peu près autant de précision qu'un aveugle. À la deuxième, je me suis servie de mes ongles pour mesurer la distance entre les traits. Ça n'a pas marché – mon temps était écoulé et l'écran est devenu rouge. À la troisième tentative, les visages ont commencé à me paraître différents, mais le logiciel a modifié leur taille. Apparemment, j'étais censée mémoriser la distance relative entre les traits – ce que font les gens normaux sans même réfléchir. Après une heure, la frustration m'a fait monter les larmes aux yeux. Je me suis acharnée et j'ai presque fini par abandonner quand, vers la dixième semaine, j'ai découvert une stratégie gagnante. Au lieu d'essayer d'évaluer un visage dans son entier, je le divisais en deux, le haut et le bas. Puis je déterminais laquelle des trois positions (haut, milieu ou bas) décrivait les sourcils, et laquelle des quatre (plus haute, moyennement haute, moyennement basse ou basse) décrivait la bouche. J'ai ensuite mémorisé quelle paire de caractéristiques appartenait à quel groupe. Mes résultats ont explosé, mais dans la vraie vie, j'étais toujours aussi nulle pour reconnaître un visage. Il paraît même que je me suis assise un jour au café à côté de mon amie Dani sans la reconnaître. «Tu m'as regardée droit dans les yeux», m'a-t-elle raconté plus tard.