6 trucs pour améliorer sa digestion

Rester conscient de ce qu’on mange pour améliorer sa digestion

Mangez calmement en prenant le temps d’apprécier les saveurs, les textures et le plaisir de manger. Restez consciente du fait que vous êtes en train de manger et des aliments que vous ingérez. J’ai un jour fait l’exercice de prendre cinq minutes pour manger un seul raisin. C’est une expérience que je n’oublierai jamais. La consigne consistait à d’abord regarder le raisin, puis le manipuler et le sentir. Ensuite, on devait le mettre dans la bouche et le mastiquer très, très lentement, en prêtant attention à sa consistance, son jus et sa douceur. C’est un véritable contraste par rapport à la manière dont nous engloutissons habituellement nos aliments.

