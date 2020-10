6 trucs infaillibles pour raviver des yeux fatigués

4 / 6

SHUTTERSTOCK

Le concombre

Si vous avez les yeux rouges et gonflés, essayez le truc suivant: coupez des tranches de concombre, allongez-vous ensuite sur le dos et placez-les sur vos yeux. Laissez agir durant 30 minutes. Quand vous aurez terminé, le pourtour des yeux sera plus clair et vous vous sentirez revigoré.