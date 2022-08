Trouver le réconfort auprès d’une peluche manimo

Peluche Manimo

Conçues à la base pour les enfants de 3 ans et plus, ces toutous représentent une source de réconfort pour ceux et celles qui souffrent d’anxiété et de stress. Elles ont aussi prouvé leur efficacité chez les enfants aux besoins particuliers, souffrant par exemple de TSA (trouble du spectre de l’autisme) et même chez les aînés en CHSLD (centre d’hébergement et de soins de longue durée).

Offertes en quatre modèles: chat, chien, lézard et tortue, leur poids varie entre 1kg et 2kg.

Manimo, une peluche réconfortante

Depuis 2002, la peluche manimo – qui est lourde et réconfortante – procure une sensation d’apaisement chez les enfants. Pour tirer profit de tous ses bienfaits, il suffit de la déposer 15 à 20 minutes sur les parties les plus réceptives du corps: comme les épaules, la poitrine, le dos ou les cuisses. Faciles à laver, les manimo sont aussi hypoallergènes.

Ces adorables petites peluches sont bien recommandées par les professionnels de la santé et de l’enfance pour leurs bienfaits cognitifs et psychologiques. Les enfants peuvent apporter leur peluche n’importe où : à la maison, à l’école, au service de garde ou encore dans la voiture.

L’entreprise québécoise annonçait au début du mois de juillet l’élargissement de son réseau de distribution. Leurs peluches seront maintenant en vente chez Familiprix, Brunet, Horizon Santé, Accès Pharma, Walmart et Costco. Elles étaient déjà offertes chez d’autres pharmacies comme Jean Coutu et Proxim, ainsi que dans plusieurs magasins de jouets et librairies.

