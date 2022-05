Les Jeux de Montréal sont de retour pour une 45e édition

Photo Courtoisie

Réservé exclusivement aux enfants âgés de 6 à 12 ans – la plus grande compétition sportive pour les jeunes – cet événement réuni près de 15 000 jeunes aux qualifications, puis 5 000 en compétition officielle. Passant de l’escrime à la gymnastique, les disciplines sont nombreuses : parmi les sports individuels et d’équipe, on y en compte 23 en tout. Deux nouvelles disciplines sont ajoutées cette année: la planche à roulettes et le baseball.

Il s’agit des premiers Jeux de Montréal depuis le début de la pandémie et de la 45e édition depuis sa création.

Une cérémonie d’ouverture se produira ce jeudi 26 mai, à 17h30. Les jeux, qui dureront 4 jours en tout, vont se conclurent avec une fête de clôture le dimanche 29 mai, à partir de 14h. Les deux spectacles se dérouleront sur la terrasse du complexe sportif Claude-Robillard. Ils seront animés par Michel Kunta, l’animateur des Canadiens de Montréal.

Une communauté sportive bien heureuse

L’ensemble des Montréalais est bien ravi de cet événement. Des milliers de parents seront présents pour soutenir leurs enfants. La mairesse de Montréal est aussi très enjouée par ces festivités.

«L’activité physique fait partie des saines habitudes de vie à adopter et, lorsque prises en bas âge, elles sont là pour durer», déclare la mairesse de Montréal Valérie Plante. «J’en profite d’ailleurs pour souhaiter le meilleur des succès à tous ces jeunes qui donneront le meilleur d’eux-mêmes lors de ce grand rassemblement sportif», a-t-elle ajouté.

Si vous souhaitez encourager votre enfant ou simplement regarder les compétitions, l’événement est ouvert à tous. Quinze sites seront utilisés pour accueillir les jeunes, dont 3 «fans zones», soit le complexe sportif Claude-Robillard, le complexe sportif de Saint-Laurent et le centre Pierre-Charbonneau. En plus d’assister aux compétitions, il est possible d’essayer les sports en question, de regarder des diffusions de performances d’athlètes des anciens Jeux olympiques et de vous détendre dans les espaces désignés à cet effet. Toutes ces activités sont gratuites.

Des dizaines d’athlètes professionnels seront d’ailleurs sur place à titre d’ambassadeurs. Il y aura notamment Lysanne Richard, plongeuse de haut vol, et Francis Luna Grenier, haltérophile. Patrice Bernier, ancien capitaine de l’Impact de Montréal, sera le porte-parole de l’événement, pour une troisième édition consécutive.

Pour savoir les horaires de chaque catégorie sportive, elles sont également disponibles sur le site Web des Jeux de Montréal.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!