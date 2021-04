Le rôle crucial des sports d’équipe pour aider les jeunes à traverser la pandémie

Comme solutions, ils identifient la participation à des activités sportives parascolaires, le maintien des cours en présentiel et la création de liens significatifs avec le personnel scolaire.

C’est notamment en raison du rôle majeur des pairs durant cette étape de la vie que la détresse des jeunes se trouve exacerbée par la perte de soutien social et par l’interruption des activités scolaires ou parascolaires en présentiel en raison de la Covid-19.

À l’adolescence et au début de l’âge adulte, le lien social est essentiel au processus de construction identitaire et à l’adaptation aux multiples changements de cette période (physiques, scolaires, familiaux, sociaux, professionnels).

Non seulement ces liens nous permettent de partager des ressources devant l’adversité, ils nous aident à trouver des pistes de solution et à donner du sens aux épreuves. Cela nous permet de retrouver un sentiment de sécurité, parfois ébranlé durant les crises, favorisant la résilience.

4 / 4

Dragana Gordic/Shutterstock

La détresse invisible des jeunes

Selon une étude canadienne, entre 2015 et 2020, le nombre de jeunes de 18 à 24 ans présentant des signes de dépression modérée a bondi de 11 % à 42 % – une hausse reflétée dans la population générale (8 à 23 %). Au Québec, une étude de l’Université Sherbrooke note des taux plus dramatiques de détresse selon le cycle d’études et la réduction du temps en présence en classe.

Ainsi, 35% des élèves du premier cycle du secondaire présentent des signes de dépression ou d’anxiété. Cette proportion est de 50% au deuxième cycle du secondaire et de 58 % au Cégep et à l’université. Par ailleurs, les mesures d’isolement, d’éloignement physique et de quarantaine pourraient avoir, sur les jeunes, des effets psychologiques néfastes qui perdurent des mois, voire des années.

De plus, les jeunes et familles ne sont pas égaux devant la crise. En effet, si nous traversons tous la même tempête, ce n’est pas dans la même embarcation.

La pandémie a touché plus durement les familles qui cumulent plusieurs facteurs de stress (pauvreté, expériences de discrimination, enjeux linguistiques et migratoires), tels que documenté dans notre récent rapport sur la Covid-19 et les communautés culturelles.

Ainsi, si la pandémie fait de multiples victimes collatérales peu visibles, incluant chez des jeunes vulnérables, nous pouvons favoriser leur bien-être en misant sur le lien social et les sports d’équipe. Nous devons tirer des leçons de cette dernière année pour mieux les soutenir. Assurez-vous de reconnaître les signes de dépression infantile.

Annie Jaimes, Chercheure postdoctorale à l’Université York, psychologue et chercheure-praticienne à l’Institut Universitaire Sherpa, McGill University; Brice Favier-Ambrosini, Postdoctoral research fellow, Université du Québec à Montréal (UQAM); Nicolas Moreau, Professeur titulaire, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa et Tegwen Gadais, Professor, Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à Montréal (UQAM)

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.