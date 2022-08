Le nouveau Guide de la rentrée scolaire de Bureau en Gros

Bureau en Gros

Parce que la rentrée est dans moins d’un mois, vous pouvez déjà aider votre enfant à retrouver un rythme adapté avec ces 5 habitudes à développer se préparer à la rentrée scolaire.

Pour bien se préparer à ce moment important, Bureau en Gros donnait le premier élan en lançant au mois de juillet son Guide national officiel de la rentrée, distribué à l’échelle du pays. C’est un guide à la fois pour aider les parents, les enseignants et les étudiants. Non seulement le catalogue est agréable à feuilleter, mais on y trouve de nombreuses idées pour mieux s’organiser, à travers des catégories thématiques. Par exemple, les articles essentiels pour l’école ou pour la boîte à lunch, mais aussi des idées de déco pour le bureau à la maison et des trucs pour s’organiser à l’université.

Depuis plusieurs décennies, Bureau en Gros est une adresse incontournable pour la rentrée des classes. Les parents s’y rendent avec la liste des effets scolaires de leurs enfants. Mais c’est aussi un détaillant où trouver des fournitures de bureau tendance, les indispensables pour l’espace de travail à la maison ou encore un collaborateur fiable pour les services d’imprimerie, de développement ou de logistique.

En effet, le Centre de solutions offre un éventail de services pour faciliter les préparatifs de la rentrée des classes. Des étiquettes personnalisables aux services d’impressions spécialisés, le tout pour aider les étudiants et les enseignants à partir du bon pied.

Invité à visiter le Bureau en gros du Marché central à Montréal, Sélection.ca a constaté sur place que l’on trouvait vraiment tout ce qu’il faut pour s’équiper à la maison: fourniture de bureau, mobilier, ordinateurs, accessoires et composants informatiques (l’entreprise s’est associée à des marques comme Microsoft, Google et Apple).

