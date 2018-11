4 / 4

Nestor Rizhniak/Shutterstock

Retour à la réalité

Pour de nombreux enfants, un séjour chez les grands-parents est synonyme de plus de bonbons, plus d’histoires et plus de liberté. Assurez-vous de leur expliquer que la fête est finie quand ils rentrent chez eux, insiste Kathy Buckworth, auteure de I Am So the Boss of You. Être chez mamie et papi, c’est un peu les vacances, explique-t-elle, mais ensuite « l’enfant passe par une période de réadaptation à la vraie vie avec maman et papa, ce qui est parfaitement normal ».

Lisez le témoignage touchant d’une femme devenue mamie pour son plus grand bonheur.