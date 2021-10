Elle lui dit OUI après 40 ans d’amour en secret

Avec l'autorisation de la famille Zimmermann

Un amour impossible

Début janvier 1999, Georgene Martin, née Huber, 51 ans, reçut un bouquet de roses rouges. Son mari étant mort depuis peu, elle ne s’étonnait pas outre mesure de cette livraison, mais le nom qui figurait sur la carte la surprit. La dernière fois qu’elle avait vu le nom de Jerry Zimmermann, c’était dans l’annuaire de son lycée, en 1965.

«Chère Georgene, disait la carte, j’étais un de tes camarades de classe même si je pense que tu ne me connaissais pas. J’étais très timide, et tu étais la plus jolie fille que j’avais jamais vue.»

De fait, Georgene n’avait à peu près aucun souvenir de Jerry. Près de quatre décennies s’étaient écoulées depuis qu’ils s’étaient croisés pour la première fois dans les couloirs de l’école Farnsworth, de Sheboygan, la ville du Wisconsin où elle vivait encore.

«Même si j’habite maintenant Washington (D. C.), j’ai encore des liens étroits avec Sheboygan, poursuivait Jerry. J’y reviens plusieurs fois par an. Et maintenant, voici le pourquoi de ce mot – j’y serai le week-end du 15 mai, et je me demandais si nous pourrions prendre un café ensemble. Toutefois, je suis sensible à la disparition récente de ton mari. Si cette démarche te paraît prématurée, je comprendrai – et j’attendrai encore 40 ans.»

Pourquoi pas? se dit Georgene en déposant la lettre. Elle était curieuse de voir à quoi Jerry pouvait ressembler après tant d’années. À tout le moins, ce serait sympa de bavarder avec lui. Elle répondit qu’elle le rencontrerait volontiers au printemps.

La réponse de Georgene enchanta Jerry. Elle avait enfin dit oui! Georgene ne s’en doutait pas, mais lorsqu’ils étaient adolescents, elle avait brisé le cœur de Jerry.

Jerry avait été séduit par Georgene Huber dès qu’il la vit, au début du lycée. Chaque fois que les yeux pétillants de la jeune fille se posaient fugacement sur lui, une bouffée d’euphorie le submergeait. Sa timidité l’empêcha pourtant de lui dire ne serait-ce qu’un mot pendant deux ans. Pourvu depuis peu d’un permis de conduire, Jerry se rendait en voiture à l’école quand il aperçut Georgene marcher avec une amie. Avant d’hésiter et de changer d’idée, il s’empressa de s’arrêter pour demander aux jeunes filles si elles voulaient monter. Elles voulaient bien.

Les deux amies montèrent à l’avant, Georgene à côté de Jerry. La fille magnifique dont il rêvait était à quelques centimètres de lui. Il en était pétrifié. Incapable de trouver de quoi amorcer la conversation, il en avait même oublié de se présenter. Arrivées à l’école, ses passagères le remercièrent et s’éloignèrent. Jerry passa les heures suivantes à ruminer son coup. Son plan était simple: après la classe, tourner dans le quartier jusqu’à ce qu’il tombe sur Georgene rentrant chez elle. Il lui offrirait de la déposer; elle accepterait, prendrait place à côté de lui et le tour serait joué.

Heureux jusqu’à la fin de leurs jours. Quand la fin des classes sonna, Jerry courut à sa voiture et commença à mettre son plan à exécution. Il aperçut rapidement Georgene qui rentrait avec la même amie. Il s’arrêta à leur hauteur, baissa sa vitre.

«Envie d’un autre tour de voiture?» demanda-t-il.

Georgene le regarda. «Non, nous allons marcher.»

Non? Jerry n’en croyait pas ses oreilles. Dans son esprit, ils étaient déjà bons amis tous les trois. Il remonta lentement la fenêtre et poursuivit son chemin, désespéré.

Le pire était encore à venir. L’année suivante – la dernière – il apprit que Georgene était fiancée. Jerry n’osa plus jamais s’approcher d’elle.

(Apprenez-en plus sur la compatibilité amoureuse: quels signes astrologiques sont-ils à privilégier en amour?)