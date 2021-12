Des culottes menstruelles écolos pour ado

www.mmelovary.com

Vous connaissez peut-être déjà les culottes menstruelles à serviettes amovibles de Mme L’Ovary. Voici maintenant le kit menstruel pour ado, qui a été testé (et adoré!) par une ado de notre entourage. Quand on sait que la durée de décomposition des tampons peut prendre 25 ans et jusqu’à 800 ans pour les serviettes hygiéniques, l’adolescence est le meilleur moment pour se familiariser avec les alternatives écologiques. (Découvrez également la durée de décomposition des autres objets du quotidien…)

Le kit propose trois formats de culottes menstruelles: deux de jour, en formats «ordinaire» et «bikini», et une de nuit. Chaque culotte vient avec un sac de transport antifuites. Leur design est avantageux et s’harmonise à tous les gabarits de femmes, peu importe leur taille et leur poids. Le kit comprend également un Journal intime menstruel, pour apprendre à connaître son cycle et le suivre mois après mois.

Sélection.ca

Les deux culottes menstruelles de jour comprennent des protège-dessous intégrés – qui s’ajustent parfaitement et offre un sentiment de liberté – et trois serviettes amovibles chacune. L’ado qui a testé le kit avait hâte d’essayer le kit… c’est tout dire. Elle a suivi le mode d’emploi (indiqué sur le carton) pour procéder au lavage – car il va sans dire que les culottes menstruelles nécessitent une implication personnelle. Mais c’est tellement plus «confortable et sexy», au dire de notre ado, qui a trouvé le procédé de lavage très facile et rapide.

Pour sélectionner la bonne taille, il suffit de suivre les étapes du guide de taille sur le site web de Mme L’Ovary.

Cadeau mère-fille, grande sœur à petite sœur ou entre cousines? Si vous décidez d’offrir le kit, une complicité est toutefois de mise pour éviter les malaises… De plus, si la dépense vous semble chère au départ, c’est un investissement qui deviendra rapidement très économique.

