5 bonnes idées pour une Saint-Valentin en confinement

Melitta

Un rendez-vous amoureux à la maison

Mettez votre plus jolie tenue – votre robe préférée ou votre plus beau costume – pour passer une soirée romantique. Préparez un délicieux repas et prenez un cocktail. La crème blanche de noisettes de Melitta – concoctée par Dan Pabst, expert en café chez Melitta – est un délicieux cocktail à partager avec votre partenaire.

Recette:

Crème blanche de noisette

2 oz de Vodka

1 oz de café Melitta crème de Noisette

1 oz de crème

Verser les ingrédients sur la glace. Remuer et déguster.

N’hésitez pas à préparer ensemble l’une de ces délicieuses recettes pour une Saint-Valentin réussie.