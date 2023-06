Nos bottes de pluie coup de cœur pour l’été

Sélection du Reader's Digest

Muck

Muck s’engage à offrir des bottes et des chaussures entièrement à l’épreuve de la boue. Fabriquées en néoprène et en caoutchouc de première qualité, les bottes de pluie sont conçues pour résister aux zones humides, venteuses, enneigées, boueuses et poisseuses.

Toutes les coutures sont collées, cousues et scellées avec du ruban en caoutchouc pour garantir une protection à l’épreuve de l’eau. Les semelles cuvettes sont en caoutchouc pour plus d’adhérence, tandis que le néoprène offre une isolation naturelle et de la flexibilité.