Santé

Présenté par



6 pays où l’heure du dîner est la plus longue

Québécois, lisez ceci et versez une larme : dans plusieurs pays, les travailleurs ont deux à trois fois plus de temps que vous pour l’heure du dîner. Voici comment ces privilégiés profitent de la vie… et les compromis que cela exige.

1 / 6 Lukasz Szwaj/Shutterstock Espagne: 3 heures En Espagne, on ne badine pas avec la «siesta». La plupart des entreprises font là-bas une pause entre 14 h et 17 h, puis travaillent encore trois heures avant d’arrêter – bien obligé, si vous voulez être prêt pour le souper à 10 heures! Mais pourquoi prendre une pause durant ces heures-là et pas, disons, entre 9 h et midi? Pourquoi 14 h à 17 h? Parce que ce sont les heures les plus chaudes de la journée et que la productivité connaît à ce moment-là une baisse notable. Les Espagnols sont très attachés à cette tradition. L’année dernière, le gouvernement catalan a voté une loi pour que la journée de travail prenne fin à 18 heures, selon le Guardian, ce qui signifie peut-être la fin de la sieste dans cette région. En cas de baisse de productivité, essayez ces 13 façons de stimuler votre énergie au travail.

2 / 6 Feel good studio/Shutterstock Grèce: 3 heures La longue pause que prennent les Grecs pour manger à midi n’est pas seulement une question de repos. Traditionnellement, les Grecs estiment que le dîner est le repas le plus important de la journée, ce qui signifie qu’il faut plus de temps pour manger. La plupart des gens rentrent chez eux et font une sieste vers 14 heures avant de retourner au travail à 17 heures, soit à l’heure où la journée de travail des Nord-Américains prend normalement fin. Retrouvez nos 8 idées de lunch santé et savoureux à faire cette semaine.