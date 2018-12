Qui dit vrai? À la chasse aux fausses nouvelles!

4 / 4

GaudiLab/Shutterstock

Faites partie de la solution

Les fausses nouvelles sont conçues pour devenir virales afin d’obtenir des « clics », de vendre de la publicité ou de propager une idéologie. Par définition, puisqu’elles sont fausses, ces histoires n’ont pas de limites pour atteindre leur objectif – elles peuvent être aussi étranges et provocantes que nécessaires. Par exemple, certains reportages à la suite de l’attaque au camion-bélier à Toronto en avril dernier, identifiaient à tort le conducteur comme djihadiste.

« Ces articles jouent sur l’émotion en employant un vocabulaire lourd de sous-entendus », affirme Jessica Johnston. Elle ajoute que les fausses nouvelles cherchent souvent à choquer, à provoquer l’indignation ou une joie intense. « Lorsqu’on éprouve un sentiment, on a envie de le partager. C’est un besoin humain. » Son conseil : « Si vous avez soudain très envie de partager une nouvelle, vous devriez prendre une pause et vous demander : “est-ce bien vrai ?”. »

Si vous remarquez qu’un ami ou un proche partage de la désinformation, Craig Silverman suggère de leur en parler hors ligne, sans les mettre à l’épreuve. « Dénoncer quelqu’un sur Facebook ne fera pas changer son comportement, affirme-t-il. Ça aura l’effet inverse. » Au lieu de les sermonner ou de les ridiculiser, faites preuve de tact. « Toute personne – quels que soient son âge, son niveau intellectuel, ses idées politiques ou l’endroit où elle vit – lutte face à ce nouvel environnement médiatique chaotique et déroutant. On ne devrait pas avoir honte de se faire avoir par une fausse nouvelle, dit-il. Mais si on prend le temps de réfléchir une minute de plus, on sera capable d’arrêter la propagation de ces mensonges. »

