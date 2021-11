1 / 4

Viktoriia Kotliarchuk/Shutterstock.com

Prêts pour le grand frisson?

«Je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, mais si vous n’éprouvez aucune appréhension à l’idée de plonger, il vaut mieux ne pas y aller, lance Greg O’Connor aux 93 nageurs qui ont prévu de se jeter dans le bassin taillé dans l’épaisse glace du lac. Cela voudrait dire que vous ne savez pas ce qui vous attend.»

Me voilà donc un samedi matin de la fin février 2020 au Memphremagog Winter Swim Festival, qui se tient sur le lac du même nom à Newport, dans le Vermont.

Greg O’Connor, 51 ans, directeur de la sécurité à ce festival annuel de nage hivernale, a réuni les concurrents dans l’auberge qui sert aussi de lieu de rassemblement. La popularité de cette pratique a véritablement bondi ces dernières années.

Le Winter Swim Fest est le seul festival sous zéro en Amérique du Nord. À ce titre, il a établi ses propres règles. La «piscine» glacée se limite à deux couloirs de 25 mètres.

Les épreuves de 25 à 200 mètres comprennent la nage libre, le papillon et quelques courses à relais. Des bénévoles revêtus de parkas blanches se chargent de chronométrer les nageurs dont l’équipement se résume à un bonnet, des lunettes et un maillot de bain standard.

La configuration du bassin rend impossible le virage culbuté. («Il suffit de rater la manœuvre pour se retrouver sous la glace», met en garde Greg O’Connor.) Pas question non plus de poser la main trop longtemps sur l’échelle ou sur un mur du bassin. Elle restera collée. Quoi qu’il arrive, le nageur doit être attentif aux signes qu’émet son corps. («Le décrochage peut être rapide.»)

L’aventure a commencé par une blague. En 2014, au plus fort de l’hiver, Phil White, le directeur de la course qui avait 65 ans à l’époque, a publié sur Facebook une photo de lui sur la glace du lac Memphrémagog, une scie circulaire de 90 centimètres à la main, avec cette légende: «Qui a envie de nager?»

Darren Miller, nageur de fond et organisateur sportif, a sauté sur le téléphone. «C’est sérieux, cette histoire?» L’année suivante, 40 solides nageurs étaient inscrits au départ de la première épreuve; la participation a doublé en cinq ans, malgré des récompenses on ne peut plus modestes. Hormis un record dont on peut éventuellement se vanter, les concurrents sur le podium reçoivent à peine plus qu’un peu de sirop d’érable du Vermont et du bœuf séché maison.

Après les instructions, certains nageurs s’interrogent sur leur présence. Ils sont nerveux. Qui ne le serait pas? Nageuse de fond en eau chaude, je suis inscrite au 25 mètres brasse. Dans moins de cinq heures, je serai moi aussi contrainte de me jeter dans l’eau glacée.

À moins de 5°C, la nage en eau froide est dite nage en eau glacée. Difficile de tenir longtemps dans une eau à cette température. Si l’hypothermie guette après une trentaine de minutes, on se sent vite ramolli et à bout de souffle. Vous n’aurez pas ce problème dans ces superbes endroits du monde pour nager.

Au Winter Swim Festival où l’eau se maintient tout juste en dessous de zéro, les épreuves les plus longues ne durent pas plus de quatre minutes. Dans d’autres parties du monde, on prolonge le plaisir. L’année dernière, à Bled, en Slovénie, les Winter Swimming World Championships ont accueilli plus de 1000 nageurs originaires de 36 pays. On y a disputé l’épreuve du 1000 mètres que les concurrents ont mis de 18 à 34 minutes à terminer. Les plus téméraires ont poussé l’audace jusqu’à s’offrir un 1500 mètres! Parmi les concurrents du lac Memphrémagog, on retrouve de vieux routiers – notamment Elaine K. Howley, trois fois couronnée (elle a traversé le canal de Catalina et la Manche, et fait le tour de Manhattan à la nage) – et des amateurs en tous genres. Ils ont entre 12 et 77 ans: les ultramarathoniens côtoient des survivants de cancer ou de crise cardiaque, et même des gens qui ne sont pas vraiment emballés de mettre la tête sous l’eau.

Comme d’autres ardents défenseurs de l’exposition à une eau très froide, Wim Hof et le Britannique Ross Edgley en vantent les bienfaits pour la santé. Les groupes hétérogènes qui se réunissent dans le Vermont semblent plutôt portés par un élan social. Des équipes arborent des noms un brin provocateurs – les Buckeye Bluetits (Seins bleus, de l’Ohio) ou les Boston’s L Street Brownies (du nom d’un club de nageurs en eau froide de Boston) qui ont enfilé un tee-shirt avec leur devise «Quand L se les gèle».