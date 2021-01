Les feux de forêt en Australie: témoignage d’une journaliste

3 / 6

Le feu nous rattrape

Six jours après s’être embrasé, le feu de Currowan a quitté l’arrière-pays pour commencer à gronder en direction des petits villages et villes le long de la côte, ainsi que de centaines de propriétés plus isolées, dont la mienne. Une épaisse fumée orange tournoyait dans le ciel. J’ai reçu un texto des services d’urgence demandant aux habitants de notre zone de chercher un refuge. J’ai entassé albums photo et enfants dans la voiture et les ai conduits jusqu’à la maison de mes parents, dans une région agricole semi-rurale à environ 40 km plus au nord, bien loin du feu, puis je suis retournée à la maison pour m’affairer avec mon mari, Chris, aux derniers préparatifs.

Un groupe WhatsApp était apparu, sur lequel les habitants de notre région échangeaient des informations concernant la course du feu. Nous savions qu’il arrivait, mais nous ignorions exactement où, et quand. Notre talon d’Achille était un endroit dans les montagnes que l’on surnommait la «selle»: s’il passait par la selle, le terrain agirait comme un entonnoir et n’importe quel feu deviendrait catastrophique.

La première nuit, j’étais seule chez moi. Chris, qui est volontaire aux SIR, était donc parti avec la camionnette. Toutes les quelques heures je sortais pour observer et humer l’air. À 3h du matin, j’ai été réveillée en sursaut par les phares d’un long camion roulant à travers la forêt en dessous de chez nous. C’était un apiculteur venu emporter ses ruches. Je me suis souvenue d’une histoire que j’avais lue à propos des incendies sur la Côte Nord, au sujet d’apiculteurs venus voir leurs ruches détruites par le feu, traumatisés d’entendre les animaux crier de douleur, et j’ai été frappée avec une clarté terrible par la situation dans laquelle nous nous trouvions.

Le lendemain après-midi je suis partie rejoindre les enfants chez mes parents. Chris est resté pour défendre notre maison. Des barrages de police fermaient 50 km d’autoroute; on était soit dans la zone du feu, soit en dehors. Nous avions découvert un moyen d’écouter la fréquence radio d’urgence des SIR – des renseignements en temps réel sur le trajet du feu – et je la gardais allumée en permanence.

Le mardi après-midi, exactement une semaine après le départ du Currowan, dans un étrange dernier moment de normalité, je me suis retrouvée assise dans ma voiture à l’entraînement de cricket de mon fils, en train d’écouter le scanner radio en griffonnant frénétiquement des notes. Les notifications du groupe WhatsApp ne cessaient de sonner. Sur une carte, je reportais les appels d’urgence et rapports de feu, et à 18h je savais avec certitude qu’il traversait la selle. J’ai appelé Chris, mais il était déjà au courant – parce que le feu était sur lui et qu’il l’affrontait.

Le front de l’incendie avançait depuis l’ouest, pourtant les premières flammes sont venues de l’est. Le vent avait transporté des braises incandescentes des kilomètres en avant, enflammant la forêt en contrebas de chez nous et lançant un feu de canopée à l’assaut de la colline vers notre demeure. Il s’est enroulé autour de la maison et a alors été rejoint par le front de feu, qui dévalait la colline depuis l’ouest.

Avec la canopée embrasée, le feu s’est propagé dans l’herbe rase, courant sous la maison et léchant son pourtour. L’auvent de la voiture et le cabanon ont explosé. En quelques minutes, les trois voies d’évacuation possibles à travers la forêt vers l’autoroute étaient en feu.

Lorsque Chris m’a appelée 20 min plus tard, je l’entendais à peine entre le rugissement du feu et sa voix sifflante, mais j’ai compris qu’il appelait à l’aide. J’ai crié «rentre dans la maison» et la ligne a été coupée.

J’ai appelé le téléphone portable de David Sharpe, le capitaine adjoint de Chris aux SIR locaux. «On va le chercher», a-t-il décidé.

J’ai attendu près d’une heure – un terrifiant moment d’incertitude durant lequel je me suis enfermée dans une pièce de la maison de mes parents tandis que les enfants jouaient à l’extérieur – jusqu’à l’appel m’annonçant que Chris était en vie.

Il était devenu trop dangereux de rester chez nous pour protéger notre maison. Quand j’ai appris, le lendemain, que notre résidence était toujours debout, la vague de soulagement n’a été que partielle: trois de nos voisins avaient perdu la leur.

Notre tour était passé, mais le feu de Currowan s’élançait toujours vers plusieurs petites agglomérations côtières, et des dizaines de propriétés autour de chez nous. Chaque jour, l’une ou l’autre de mes connaissances était en danger.

Les renforts aériens étaient arrivés: des bombardiers d’eau vrombissaient dans le ciel. Mais il n’y avait toujours pas assez de ressources pour venir en aide à tout le monde.

L’autoroute est restée fermée huit jours. Comme les habitants de la zone de feu arrivaient à court de nourriture, de glace et de médicaments, j’ai réuni les provisions dont ils avaient besoin et j’ai rejoint Chris au barrage routier. J’ai échangé ce ravitaillement contre un manuel scolaire oublié et deux cochons d’Inde.

Ce week-end, le dimanche 8 décembre, plus de la moitié des 100 incendies qui avaient lieu en Nouvelle-Galles du Sud restaient non maîtrisés, et nous n’étions qu’une petite population touchée parmi tant d’autres.

L’incendie de Gospers Mountain, qui avait démarré dans le parc national Wollemi en octobre à cause de la foudre, dévorait maintenant une vaste région au nord-ouest de Sydney, dont les montagnes Bleues, et il était décrit comme un «méga-feu». Sur les réseaux sociaux, le service météorologique a déclaré que «les énormes incendies en Nouvelle-Galles du Sud [étaient] dans certains cas tout simplement trop grands pour être alors éteints».

Durant la deuxième semaine de décembre, l’indice de qualité de l’air à Sydney dépassait 11 fois le seuil jugé «dangereux», et des bâtiments étaient évacués car la fumée déclenchait les alarmes incendie.

À la fin du mois de décembre, l’incendie de Gospers Mountain était devenu si vorace qu’il a été filmé en train d’escalader les 200 m des falaises abruptes de la Grose Valley dans les montagnes Bleues. Il avait alors déjà ravagé 468 000 ha, ce qui lui a valu le triste statut de plus grand feu de forêt issu d’un unique point d’allumage de l’histoire de l’Australie.

