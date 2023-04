Les anniversaires et leurs coutumes à travers le monde

Illustration de Graham Roumieu

Parmi les anniversaires dans le monde, des États-Unis à l’Espagne, de la France à l’Australie, on chante avec enthousiasme «Joyeux anniversaire» avant de souffler les bougies sur le gâteau et offrir les cadeaux. Mais on va parfois plus loin pour fêter un être cher et souvent de manière originale. Les rédacteurs en chef de nos éditions internationales partagent ici ces traditions particulières qui marquent l’avancée en âge.

Mexique

Casser la piñata, qui a fait des émules dans le monde entier, reste la tradition mexicaine emblématique. Les yeux bandés, les participants frappent à coups de bâton un contenant aux couleurs vives suspendu à une corde jusqu’à ce qu’il éclate et répande une pluie de friandises. Traditionnellement d’argile et de forme sphérique piquée de pointes, elle est souvent aujourd’hui en papier mâché et de forme très variable – animal, célébrité, etc.

Au lieu d’entonner «Joyeux anniversaire», les Mexicains chantent à tue-tête «Las Mañanitas» («Les petits matins»), une chanson venue d’Espagne au XVIe ou XVIIe siècle. «On la chante parfois le matin pour réveiller la personne dont on fête l’anniversaire, explique Carlos Díaz, rédacteur en chef de l’édition mexicaine du Reader’s Digest. Mais elle est le plus souvent chantée autour d’un gâteau juste avant de souffler les bougies.»

Australie et Nouvelle-Zélande

Souvent, les anniversaires réunissent là-bas parents et amis autour d’un barbecue festif et bien arrosé.

«Pour les tout-petits, le premier anniversaire est généralement célébré avec du fairy bread – “pain de fée” –, une tranche de pain de mie tartinée de beurre et décorée de paillettes colorées, et des ballons », confie la rédactrice en chef Diane Godley.

Pour le 18e anniversaire, le fairy bread est remplacé par de l’alcool qu’on consomme entre amis, puisque la loi l’autorise à cet âge – il n’y a pas si longtemps, on ne devenait adulte qu’à 21 ans. Pour marquer le nouveau privilège de pouvoir entrer et sortir à sa guise de la maison familiale, certaines familles néo-zélandaises offrent encore une clé souvenir de la porte.

La diaspora chinoise

On fête différemment les anniversaires suivant les régions et les pays qui comptent une population chinoise importante. À Taïwan et dans le Fujian, une province du sud-est de la Chine, c’est à 16 ans qu’on passe à l’âge adulte. Cette norme remonte à la dynastie Qing, quand le manœuvre recevait enfin à cet âge sa paye entière plutôt que la demie.

À Singapour, les plus jeunes suivent le calendrier occidental pour célébrer le grand jour; les plus âgés préfèrent le calendrier lunaire. Mais tous s’accordent sur un bol de «nouilles de longévité». Ce plat d’anniversaire comprend parfois une seule longue nouille, assure le rédacteur en chef Simon Li.

«Les nouilles sont gages de santé et de longévité, dit-on, et il est recommandé de les garder aussi intactes que possible le jour de son anniversaire, précise-t-il. Il faut éviter de les couper quand on mange avec des baguettes.»

Autre règle: hors de question de couper le gâteau en deux. La culture chinoise est très attachée à l’harmonie, rappelle Simon Li. Aussi, on évitera de débiter entièrement un gâteau en pièces individuelles. On coupera plutôt une tranche à la fois.

Pays-Bas

Le traditionnel «cercle d’anniversaire» marque le passage des ans aux Pays-Bas. La famille étendue se réunit en cercle pour bavarder et partager un gâteau, puis se servir à boire et à manger au buffet. Pour ceux qui entrent dans la pièce, le parcours peut être long raconte le rédacteur en chef Paul Robert.

«Il ne suffit pas de féliciter la personne dont on célèbre l’anniversaire, les invités doivent faire le tour du cercle et serrer la main à chacun, explique-t-il. Pour court-circuiter le processus, certains entrent, saluent le groupe d’un geste de la main: “Félicitations tout le monde !” Mais c’est très mal vu.»

Quand une personne a 50 ans, ses amis et sa famille mettent une grande poupée dans son jardin ou devant sa porte. Les hommes reçoivent une poupée «Abraham», et les femmes, une «Sarah». C’est une évocation de l’Évangile selon Jean, dans le Nouveau Testament, où il est demandé à Jésus comment il a pu voir Abraham puisqu’il n’est lui-même pas âgé de 50 ans (En vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham existât, Je suis); il rappelle également l’âge de Sarah, épouse d’Abraham, quand elle a donné naissance à leur fils Isaac.

Japon

C’est seulement au siècle dernier que célébrer l’anniversaire à la date de naissance est devenu une tradition au Japon. Jusque-là, tout le monde fêtait son anniversaire à la nouvelle année. Peu importe le jour de la naissance, entre le premier et le soixantième anniversaire, il existe plusieurs dates importantes à célébrer dans le pays.

À son premier anniversaire, l’enfant est soumis à la tradition de l’erabitori: parmi des objets disposés autour de lui, il choisit celui qui est censé représenter son avenir. Si le bébé prend la calculatrice, on dit qu’il a des chances de réussir en affaires; un stylo? Il pourrait devenir un auteur prolifique.

Le 15 novembre de l’année des trois, cinq et sept ans de l’enfant, ses parents lui font revêtir un vêtement traditionnel et le conduisent au sanctuaire ou au temple. C’est la fête du Shichi-go-san, qui signifie littéralement 7-5-3 – des chiffres porte-bonheur dans la culture japonaise. Ses parents lui souhaitent santé et longévité et lui offrent un long bonbon effilé et mou, le chitose ame («sucrerie de mille ans») présenté dans un sac en papier décoré d’une tortue, d’une grue et de bambou, autant de symboles de longévité.

Si les Japonais deviennent officiellement adultes à l’âge de 20 ans (la fête est célébrée le deuxième lundi de janvier), les anniversaires importants ne s’arrêtent pas là. Le soixantième anniversaire marque la fin du cycle complet du zodiaque (qui recommence tous les 60 ans) et c’est un important symbole de renaissance. C’est le kanreki, et la famille organise alors une célébration festive. Un coussin spécial, une veste sans manche et un éventail font souvent partie de l’attirail qui accompagne celui ou celle qui a 60 ans.

Brésil

Dans le plus grand pays d’Amérique du Sud, après avoir soufflé les bougies et fait un vœu, l’invité d’honneur coupe une tranche de gâteau et l’offre à la personne qui lui est la plus chère. Chez les enfants, c’est souvent un parent; dans le cas des adultes, cette tradition comporte ses risques. «Ça met souvent les gens mal à l’aise, puisqu’il faut choisir», reconnaît la rédactrice en chef Raquel Zampil.

Même ambiguïté dans cette autre coutume qu’on suit lors de l’anniversaire d’une personne célibataire. Avant de souffler les bougies, on chante et joue aux devinettes sur l’éventuel mariage de l’invité d’honneur. «Qui épousera Maria ou Mario», entonnent-ils d’abord, suivi de, «ça dépendra si [nom de la personne qui en pince pour Maria ou Mario] en a envie.»

Canada

Suivant leur nature plus ou moins vindicative, les «bascules» apparaîtront comme un rituel effroyable ou comme une blague sans conséquence. De quoi s’agit-il ? La bascule consiste à saisir par les poignets et par les chevilles la personne célébrée en position couchée, puis, sans la lâcher, à la projeter vers le haut et à la laisser tomber aussi bas que possible sans heurter le sol, autant de fois que son âge.

Dans une autre version, placé derrière elle, un invité tient par les épaules la personne qu’on fête puis lui donne autant de petits coups de genou aux fesses que son âge… plus un pour la chance. (La tradition vaut surtout pour les enfants – on imagine bien que 40 coups de genou, par exemple, serait épuisant.)

Ne négligeons pas les particularités régionales. Sur la côte est du pays, les enfants se font parfois badigeonner le bout du nez de beurre ou de graisse, pour, selon la tradition, conjurer la malchance.

Dans la population francophone du Québec, dit le rédacteur en chef Hervé Juste, on troque souvent le traditionnel «Joyeux anniversaire » contre «Gens du pays…», une chanson du poète Gilles Vigneault, que beaucoup de Québécois considèrent comme l’hymne national non officiel de la province. Les premières paroles sont alors remplacées par «Mon cher…» ou «Ma chère…», suivies du nom de la personne fêtée.

Malaisie

Environ 60% de la population en Malaisie est de confession musulmane, ce qui explique qu’on ne célèbre généralement pas les anniversaires. Mais certains Malaisiens marquent l’événement en réunissant la famille autour d’un déjeuner ou d’un dîner la veille du grand jour et terminent la célébration en faisant le bilan de leur chance et en remerciant Allah de leur avoir donné vie et santé.

Royaume-Uni

Les fêtes d’anniversaire sont très populaires en Grande-Bretagne, et quand on célèbre un enfant, impossible de passer à côté du jeu de «passe le cadeau». Sur fond musical, un cadeau sous plusieurs couches de papier passe de main à main entre les enfants disposés en cercle; quand la musique s’arrête, l’enfant qui tient le cadeau retire la première couche d’emballage et s’acquitte d’un «gage» rédigé sur une carte glissée sous le papier.

«Il y a toute sorte de gages, comme “exécuter son plus beau mouvement de danse” ou “faire la meilleure imitation de l’enfant fêté”, explique l’ex-rédactrice en chef Anna Walker. L’enfant qui retire le dernier emballage garde le cadeau, il s’agit en général de bonbons ou d’un jouet.

Les Britanniques qui atteignent un âge vénérable ont droit à un cadeau royal: à 100 ans, le monarque lui envoie une lettre de félicitations.

Lituanie

«Dans mon pays natal, la personne dont on fête l’anniversaire s’assoit sur une chaise décorée que les invités vont soulever, explique la rédactrice en chef Eva Mackevic. On la soulève le nombre de fois qui correspond à son âge.»

On observe également une autre tradition: la personne fêtée règle la note pour tous ses invités, c’est-à-dire qu’elle paie la boisson, le repas et même la grande soirée.

Finlande

«Le jour de leurs 18 ans, les Finlandais ont enfin droit au permis de conduire et au restaurant sans être accompagnés d’un adulte», explique le rédacteur en chef Ilkka Virtanen. On ne s’étonnera pas que, pour marquer leur entrée dans la vie adulte, les jeunes fêtent l’événement dans un restaurant avec leurs amis ou organisent une soirée bien arrosée à la maison. Ce jour-là, les invités paient de leur poche, mais aux autres anniversaires, c’est la personne fêtée qui règle la note.

Cinquante ans est un âge important. La personne qui célèbre son anniversaire reçoit alors des amis autour d’un café, de gâteaux et de vin pétillant. De leur côté, les invités offrent des cartes-cadeaux pour une séance de spa, un restaurant ou, pour les intrépides, un saut en parachute.

Philippines

Pour les Philippins, l’anniversaire est plus que la célébration du grand jour – c’est surtout l’occasion de se retrouver en famille. Traditionnellement, il faut inviter ou faire participer à l’organisation de l’événement tous ceux qui vivent à moins d’une journée de distance, et chacun doit apporter un plat. Les incontournables : les «nouilles de longévité», le gâteau idéalement fait de taro ou d’igname mauve, et le karaoké.

Un an, sept ans, 18 ans et 21 ans sont les anniversaires importants aux Philippines. À partir de sept ans, l’enfant est considéré comme plus responsable de ses actes. Quant à la majorité, elle est célébrée le jour de ses 18 ans pour une femme, de ses 21 ans, pour un homme.

Inde

Pour de nombreux Indiens, qui sont majoritairement hindous, les anniversaires s’accompagnent de rituels religieux. En général, la journée commence par une visite au temple où l’on offre des prières et reçoit des bénédictions. La personne dont c’est l’anniversaire demande la bénédiction aux aînés de la famille en se prosternant devant eux et en touchant leurs pieds.

«Certains se montrent charitables ou font des dons pour venir en aide aux plus pauvres», note la rédactrice en chef Ishani Nandi.

L’anniversaire est aussi l’occasion de porter de nouveaux vêtements et de manger ses plats préférés préparés par les membres de la famille. En retour, il faut offrir la première part de gâteau à la personne la plus âgée. Les écoliers distribuent ce jour-là des gâteaux ou des bonbons à leurs camarades de classe.

Allemagne

Balayer l’escalier est sans doute la tradition d’anniversaire la plus étonnante au pays, explique le rédacteur en chef Michael Kallinger. «À Brême, on a coutume d’envoyer l’homme célibataire qui fête son trentième anniversaire balayer l’escalier de l’église ou de la mairie de son quartier. Les femmes doivent nettoyer la poignée de porte.» Cette séance d’hygiène exécutée en public a pour but de mettre mal à l’aise la personne et à l’encourager à se marier.

Dans d’autres régions plus au nord, on décore d’une guirlande de chaussettes la porte d’un homme toujours célibataire le jour de son 25e anniversaire. Il devient ainsi une «vieille chaussette». La femme de 25 ans toujours célibataire a droit, elle, à une guirlande de boîtes. C’est une «vieille caisse».

Les centenaires reçoivent un message du président du pays le jour de leur anniversaire.

