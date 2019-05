L’égalité pour les femmes: entretien avec Tanya Lapointe

mais avez-vous pu incarner cet idéal dans la production de votre documentaire? Lorsque nous avons choisi nos intervenants, et que nous avons commencé à dire qu’il nous fallait des hommes, certains étaient contre, disant que c’était une question de femmes. Nous avons tenu notre bout, même si, au final, nous n’avons pas 50 % d’hommes dans le documentaire. Comme nous sommes deux réalisatrices-productrices, nous voulions tout de même deux hommes à la caméra, pour voir et entendre leurs réactions ; c’était un peu notre public cible, nos premières oreilles. Nous avions toujours ça en tête, mais nous étions une petite équipe pour un petit documentaire : comment font les entreprises et les multinationales ? C’est là que je me suis rendu compte de toute la complexité de cet enjeu.

on vous a reproché une proche parenté de valeurs avec vos intervenant(e)s (Amir Khadir, Pauline Marois, Liz Plank, Nathalie Collard, etc.). Aviez-vous songé à inviter des gens plus radicaux, ou même, des masculinistes?

Pendant la préparation de notre film, en 2016, un documentaire anti–féministe et masculiniste a été présenté à Montréal, nous forçant à nous demander si nous voulions nous aussi être dans la provocation. Et puis nous avons convenu que les antiféministes ont déjà suffisamment de tribunes ! Françoise David nous avait d’ailleurs prévenues que ces gens un peu « rentre-dedans » allaient sûrement nous dire en entrevue qu’ils sont tous pour l’égalité, mais dans les faits, c’est autre chose.

Nous voulions tout de même une diversité de points de vue. D’un côté, les jumeaux Émile et Gabrielle Roy, 18 ans au moment du tournage, pour qui le féminisme est une chose qui va de soi. À leur âge, et dans mon école, on ne tenait pas du tout ce discours ! À l’opposé, nous avons aussi rencontré Annie Cloutier, une sociologue qui remet en question le féminisme face à la maternité. Ou le militant Will Prosper, militant des droits civiques, qui dresse des parallèles entre le sexisme et le racisme, et de brillante façon. Et quand j’ai demandé à Charlotte Sabourin, doctorante en philosophie de l’Université McGill, ce qu’elle pense des gens convaincus que les féministes sont enragées, elle m’a répondu que les femmes ont le droit d’être en colère ! Et c’est vrai que pour défoncer les murs, changer les choses, il en faut de l’indignation.

