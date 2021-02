Elle joue du violon sur la table d’opération…

NIMON/SHUTTERSTOCK

À l’automne 2019, la violoniste Dagmar Turner a appris qu’une tumeur cérébrale, traitée six ans auparavant, avait recommencé à grossir, non loin d’une aire du cerveau régissant sa main gauche. C’est le Pr Keyoumars Ashkan, spécialiste des tumeurs cérébrales de l’hôpital King’s College de Londres, qui a procédé à l’intervention. Son plan: réveiller la musicienne au cours de l’opération et lui demander de jouer du violon pour s’assurer que l’équipe n’endommage aucun tissu essentiel. Dagmar Turner est restée éveillée pendant environ deux heures et demie, au cours desquelles elle a joué des gammes, «Besame mucho» et «Summertime». L’opération a été un succès.

Popular Videos