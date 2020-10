Élections américaines: «Cette fois, nous devons gagner!»

9 / 10

Jose Gil / Shutterstock.com

Et personnellement, la vie est bonne pour vous?

Et comment! Je suis ravie de pouvoir consacrer plus de temps à ma famille maintenant, en particulier à mes trois petits-enfants. Mais je suis aussi citoyenne des États-Unis et de ce monde. Et je suis très peinée par tout ce qui va mal actuellement car ce sont mes petits-enfants qui devront recoller les pots cassés.