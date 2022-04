L’instabilité de l’immeuble a déformé le cadre de la porte, qui paraît maintenant bloquée. Janette arrive quand même à l’ouvrir, ce qui permet à d’autres personnes de se joindre à eux. Parmi elles se trouve Susana Alvarez, 62 ans, qui soutient Esther Gorfinkel, l’une des plus anciennes résidentes de l’immeuble. Susana demande à Albert et à son fils d’aider Esther pour le reste de la descente. Il y a des fissures et des trous dans l’escalier, mais rien d’infranchissable. Néanmoins, le rythme est trop soutenu pour Esther.

Au dixième étage, Albert Aguero fixe avec incrédulité les trous dans la cage d’ascenseur, révélant que l’immeuble vient d’être coupé en deux. La moitié de l’appartement voisin a été emportée. Il n’y a plus de courant. Albert se demande s’ils ont été frappés par la foudre. Ancien athlète universitaire de 42 ans, en pleine forme, il est en visite du New Jersey avec sa femme Janette ainsi que leurs enfants Athena, 14 ans, et Justin Willis, 22 ans, un joueur de baseball universitaire. Ce dernier pense plutôt qu’un avion vient de percuter le bâtiment. «Ce n’était pas le temps de discuter, mais d’agir», tranche Albert. Beaucoup pensent encore au 11 septembre, le jour où le monde s’est arrêté.

Sortir au plus vite

Dans le couloir du huitième étage, Raysa Rodriguez retrouve ses voisins, Yadira Santos et Kai, son fils de 10 ans, et leur jeune bichon maltais. Ils ont vu que la moitié de l’immeuble s’est effondrée et présument que c’est aussi le cas des escaliers. Raysa pense qu’il ne reste dès lors qu’à attendre que les pompiers viennent les cueillir au balcon. Mais au milieu du chaos, son frère Fred lui téléphone – il a couru vers l’édifice et se tient à l’extérieur – lui répétant de sortir au plus vite. Elle rétorque qu’il n’y a plus d’escaliers, mais un pompier saisit alors le portable de Fred et ordonne à son tour: «Vous devez trouver un moyen de sortir.» Tous se dirigent alors vers la cage d’escalier.

Au septième étage, ils tombent sur Ada Lopez, 84 ans, qui attend là avec son déambulateur. Raysa prend alors les devants pour s’assurer qu’ils trouveront une sortie tandis que les autres aident Ada à descendre, croisant les Aguero et les Lopez.

Devant le garage inondé et les câbles électriques arrachés, craignant d’être électrocutée, Raysa rebrousse chemin et remonte vers son groupe. Les Aguero et les Lopez continuent vers le garage, mais Raysa et les siens sortent de la cage d’escalier au premier étage. Là, ils aperçoivent la porte d’un logement restée ouverte. Ils se précipitent au balcon, qui donne sur la rue. Les secouristes dirigent rapidement une nacelle vers eux, qui les ramène en sûreté.