Tuyaux gelés: astuces pour éviter un bris

1 / 5

Nazarova Mariia/Shutterstock

Pourquoi est-ce que les tuyaux éclatent?

Lorsque l’eau gèle, son volume augmente d’environ 9%. Et elle se dilate avec une force énorme: la pression à l’intérieur des tuyaux peut aller de 40 livres par pouce carré à 40 000 livres par pouce carré! Aucun tuyau ne peut supporter autant de pression, alors il se brise. La rupture peut se produire là où la glace se forme, mais le plus souvent, elle se produira à l’endroit où la pression de l’eau trouve un point faible dans le tuyau. Ce point peut se trouver à quelques centimètres – voire à quelques mètres – de la zone gelée. Tous les propriétaires devraient d’ailleurs procéder à la vérification de leurs tuyaux en hiver et connaître ces choses essentielles pour la maison.