Petit guide pratique de la recherche d’appartement

H. Cauvet

Les réseaux sociaux

Ce n’est pas une surprise pour personne: les réseaux sociaux représentent une des meilleures façons de trouver un logement. Dans sa section Marketplace, Facebook offre une section entièrement réservée à la vente et à la location de biens. Et dans la catégorie «Location», vous indiquez vos critères pour le logement recherché (quartier, nombre de chambres, prix, etc.) et le tour est joué!

