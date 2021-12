Comment éviter un drame familial à Noël

« Essayez de faire participer tout le monde autant que possible. Faites que ce soit une journée active. Planifiez une promenade au parc ou des jeux dans la neige si ça peut garder tout le monde sur la même longueur d’onde », ajoute-t-elle. « Demandez à vos invités de contribuer. Ainsi, cela rend les relations plus décontractées ».

Vous êtes inquiet des conflits de personnalités qui pourraient survenir au repas de Noël de votre grande famille? Ingrid Sturmey, de Relationships Australia, affirme que de bien planifier la journée et avoir une bonne attitude est primordial. « Si vous recevez le jour de Noël, assurez-vous qu’il y ait une certaine distance entre les gens qui s’entendent moins bien et réduisez la quantité d’alcool servie ».

1. Conseils pour les personnes divorcées à Noël

De nos jours, il est très fréquent pour les enfants d’avoir le réveillon avec la famille de leur père et le dîner du jour de Noël avec leur mère, ou l’inverse. « N’ayez pas peur de mettre en place de « nouvelles » traditions de Noël dans votre famille », suggère Ingrid Sturmey. « Sans devoir entrer dans une étroite relation avec votre ex, vous pouvez l’inviter le jour de Noël en lui disant : « Tu fais partie de notre réseau social et c’est important pour les enfants. » C’est une inclusion courtoise et ça peut être très bénéfique. »

