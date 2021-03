Six façons de transformer votre salle de bain en luxueux spa maison

American Standard

1. Conserver un style homogène

Au cours de sa carrière, Tim Lam a décoré d’innombrables salles de bain, salles d’eau et salles de bain ouverte sur la chambre principale. Qu’est-ce que ces pièces ont en commun? Elles sont du même style que celui de la demeure dans laquelle elles sont situées. «Que le style de la maison soit traditionnel, fonctionnel ou contemporain, celui de la salle de bain doit être de la même veine», déclare Tim Lam. Pour atteindre cette cohésion, il conseille aux propriétaires de s’inspirer de la palette de couleurs, de l’ambiance et des caractéristiques architecturales de leur résidence afin d’orienter les rénovations de leur salle de bain.

American Standard

2. Créer une ambiance de spa

«Le luxe est plus prisé que jamais», souligne Tim Lam. «Peu importe le style que vous aimez, ne regardez pas à la dépense si c’est possible au moment de concevoir un refuge à la maison». Les somptueux éléments sur lesquels il s’appuie pour créer une ambiance de spa comprennent une baignoire autoportante (qui attire tous les regards), un éclairage à intensité variable (fort apprécié lors d’un long bain), un siège bidet intégré (pour un effet d’ultra propreté), un siège de toilette allongé (plus contemporain et plus confortable) ainsi qu’une douche à parois vitrées en pierres naturelles comme le quartz (pour une élégance intemporelle). Ces appareils et accessoires procurent cette riche atmosphère tant recherchée des consommateurs.

Tim Lam

3. Suivre les tendances

Quant aux tendances en matière de salle de bain, Tim Lam fait remarquer que les toilettes murales sans réservoir sont très en demande. «Elles s’installent facilement et donnent une impression de grandeur à un petit espace», affirme-t-il. Jetez un coup d’œil sur la collection Studio S d’American Standard. Elle comprend notamment des robinets, des appareils sanitaires et des meubles-lavabos aux lignes épurées qui ont du chic – incluant une toilette sans réservoir. Outre leurs formes harmonieuses d’avant-garde, ils se révèlent si robustes et durables qu’ils rehausseront la valeur de votre maison pour les années à venir.

American Standard

4. Adopter le bidet

Plusieurs raisons expliquent pourquoi il vaut nettement mieux employer un bidet pour nettoyer les fesses. C’est bon pour l’environnement (parce qu’on utilise moins de papier de toilette), c’est plus hygiénique (quand l’appareil est muni d’une chasse d’eau sans contact) et cela procure du confort aux personnes souffrant notamment d’hémorroïdes ou du syndrome du côlon irritable (grâce au doux jet d’eau). Les toilettes et sièges bidets de la luxueuse gamme SpaLetMD d’American Standard vont encore plus loin pour faire vivre une expérience spa dans la salle de bain: siège chauffant, jet d’eau chaude, désodorisant dans la cuvette, couvercle à ouverture et fermeture automatiques. Tim Lam les apprécie au plus haut point. «Le bidet moderne constitue une bonne façon de s’offrir du confort et de se dorloter alors que l’on tend à éliminer les microbes et à être plus respectueux de l’environnement», ajoute-t-il.

5. Choisir une toilette haut de gamme

Les spécialistes disent que l’on devrait nettoyer la toilette au moins une fois par semaine. Il est évident qu’ils n’ont pas encore vu les toilettes VorMax d’American Standard dont la chasse d’eau est deux fois plus puissante que celle des produits concurrents. Grâce à la technologie de chasse brevetée VorMax, la cuvette est nettoyée de haut en bas, même dans les endroits difficiles à atteindre. Vous avez donc moins besoin de la récurer. Parlant d’innovations sanitaires qui facilitent la vie, il est temps de vous défaire de votre débouchoir à ventouse! Les toilettes Champion d’American Standard aux lignes intemporelles sont dotées d’une technologie novatrice qui permet pratiquement de prévenir les bouchons… et d’éliminer toutes les conversations embarrassantes qui s’y rattachent. Si cette toilette peut évacuer 24 balles de golf, elle peut se débarrasser d’à peu près tout!

American Standard

6. Ne pas lésiner sur les accessoires

Souvent négligée, la salle de bain n’en constitue pas moins une pièce importante de la maison. Après tout, il s’agit d’un lieu intime où l’on passe beaucoup de temps. En ce qui a trait aux éléments décoratifs, choisissez d’élégants accessoires comme les porte-serviettes et les crochets Studio S d’American Standard. Suspendez-y de somptueuses serviettes et un tapis de bain pour un décor apaisant. Installez un crochet près de la baignoire autoportante pour y accrocher votre peignoir pendant que vous prenez un bain. Ornez le meuble-lavabo de bougies et de savons parfumés. Faites comme les experts déco et rangez les cotons-tiges, les tampons démaquillants et les sels de bain dans des bocaux en verre aux formes harmonieuses. Disposez vos savonnettes et vos crèmes pour les mains sur un plateau. Enfin, ajoutez un vase de fleurs fraîches. Et quel est le petit luxe que s’offre Tim Lam dans la salle de bain? Du savon, de la crème pour les mains et du parfum d’intérieur Aesop. «Les meilleurs produits qui soient!», affirme-t-il.