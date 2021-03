Quatre décisions déco futées pour une salle de bain sans microbes

Choisir les bons appareils et accessoires peut contribuer grandement à la sécurité et à la propreté de la salle de bain, de la salle d’eau et de la cuisine.

American Standard

Même si rien ne pourra jamais remplacer le nettoyage et le récurage effectués régulièrement, certaines décisions en matière de décoration peuvent contribuer à garder une pièce propre. Nous avons demandé à Tim Lam, décorateur et blogueur basé à Toronto, de nous expliquer comment des rénovations sensées peuvent aider à combattre les microbes et à réduire les contaminants dans la salle de bain et la cuisine. Il nous offre ici quatre conseils pour concevoir un espace en ayant la propreté en tête.

Tim Lam

1. Choisir des produits faciles à nettoyer

Lorsqu’il dresse un plan pour la rénovation d’une salle de bain, d’une salle d’eau ou d’une cuisine, Tim Lam commence par le plafond, les murs et le plancher qu’il recouvre d’un produit facile à nettoyer. Mieux vaut privilégier une peinture anti-moisissure ou du papier peint en vinyle qui se lave facilement et qui se décline en plusieurs couleurs unies, en motifs dynamiques ou même en imprimés à effet de peinture. «Les produits déco faciles à nettoyer peuvent avoir du chic», déclare-t-il. Pour les dosserets et les murs de la douche, choisissez des carreaux de porcelaine de grand format pour qu’il y ait moins de coulis à nettoyer. Optez pour un matériau de comptoir non poreux qui résiste aux taches et aux égratignures, comme le quartz, afin de tenir les microbes à distance. Quant au plancher, il existe des revêtements de vinyle et des carreaux de porcelaine en une variété de motifs qui procurent un résultat impressionnant. En ce qui a trait aux appareils comme les toilettes et les lavabos, American Standard propose des modèles dotés de la surface antimicrobienne EverCleanMD qui minimise l’apparition de moisissures et de bactéries pour qu’elle soit plus hygiénique.

American Standard

2. Opter pour des robinets sans contact

C’est le cercle vicieux du lavage de mains: on ouvre le robinet en ayant les mains sales et on doit le toucher pour le fermer en ayant les mains propres. American Standard a trouvé la solution et propose d’élégants robinets mains libres tirés des collections Avery et Beale dont le débit d’eau s’active et s’arrête d’un simple mouvement de la main. On peut aussi se procurer un robinet à levier, notamment l’un des modèles aux lignes pures de la collection Studio S, qui s’ouvre et se ferme aisément à l’aide du coude ou de l’avant-bras.

American Standard

3. Créer un décor épuré et uniforme

D’après Tim Lam, une salle de bain ou une cuisine bien conçue comporte très peu d’endroits difficiles à atteindre où les microbes, la poussière et la saleté peuvent s’accumuler. Dans la cuisine, cela peut se traduire par des armoires supérieures qui vont jusqu’au plafond pour ne pas que la poussière s’amasse sur le dessus (et on obtient ainsi plus d’espace de rangement). Il recommande aussi d’installer des électroménagers encastrés et d’utiliser le même matériau pour le comptoir et le dosseret. Cet astuce convient particulièrement dans les petites cuisines car il donne l’illusion d’un espace plus vaste. «On a vraiment l’impression que la cuisine est plus grande», souligne Tim Lam. Dans la salle de bain, un meuble-lavabo suspendu au mur permet de passer facilement le balai ou la vadrouille sous celui-ci. De plus, des appareils modernes aux lignes épurées comme ceux de la collection Studio S se nettoient comme un charme. Pour faire obstacle à la moisissure (et aux microbes qui apprécient les taux d’humidité élevés), il est préférable de remplacer le rideau de douche par une porte de douche vitrée. En l’essuyant toujours après s’est douché, cela contribue à la garder propre tout en donnant l’impression que la salle de bain est plus grande et plus claire.

American Standard

4. Se procurer une toilette haut de gamme

Une toilette de qualité supérieure contribue à réduire la propagation des microbes dans la salle de bain, dans la salle d’eau et dans toute la maison. La nouvelle toilette sans contact Studio et la toilette bidet SpaLetMD d’American Standard comportent une cuvette à chasse automatique. Pour leur part, les toilettes de la collection VorMax permettent de s’offrir un petit luxe fort pratique: un nettoyage complet de la cuvette chaque fois que l’on tire la chasse grâce à des jets puissants qui ciblent les endroits difficiles d’accès. Si l’achat d’une toilette haut de gamme ne figure pas parmi vos projets, vous pouvez toujours lutter contre les microbes dans la salle de bain en adoptant quelques précautions d’hygiène. Abaissez toujours le couvercle de la toilette avant de tirer la chasse pour empêcher les éclaboussures de micro-organismes contenus dans la cuvette. Désinfectez la toilette au moins une fois par semaine – même les endroits difficiles à atteindre comme sous le rebord de la cuvette – ainsi que la surface extérieure et les zones environnantes. Et n’oubliez pas de bien laver votre attirail de nettoyage.