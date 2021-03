Le merveilleux monde des bidets

Prisé par l’aristocratie, entouré de mystère et vu au grand écran, le bidet a un passé fascinant et un avenir prometteur en tant que nouvel appareil de salle de bain incontournable.

Des débuts empreints de noblesse

Bien que ses origines demeurent encore mystérieuses, le bidet est devenu populaire auprès de l’aristocratie française au 17e siècle. Perçus comme un signe de luxe et de prestige, les premiers bidets étaient ornés de décorations sculptées, accompagnés de miroirs et de tables tout en étant alimentés en parfums et désinfectants en bouteille. Vers 1790, le peintre français Louis Léopold Boilly a même immortalisé le bidet dans un tableau provocateur intitulé La toilette intime. On y voit une femme à califourchon sur un bidet en train de faire ses ablutions.

Une tentative de retour

Durant les années 1960, la American Bidet Company a tenté de populariser le bidet aux États-Unis, mais les Américains n’étaient vraiment pas prêts à l’adopter. Il en est allé autrement au Japon où plusieurs entreprises ont développé leur propre modèle de bidet. Parmi celles-ci figure INAX – un fabricant japonais novateur faisant partie du groupe LIXIL, la société mère de la famille de marques d’American Standard – qui a conçu la première toilette-douche en 1964.

Au grand écran

C’est grâce à la culture populaire que de nombreux Nord-Américains ont découvert l’existence des bidets, notamment dans le film à succès Crocodile Dundee sorti en 1986. Le personnage principal, un Australien en visite à New York, se demande pourquoi il y a deux toilettes dans sa chambre d’hôtel. La journaliste qui le suit lui répond d’un air narquois: «Tu vas finir par comprendre», avant de quitter la chambre. Quelques instants plus tard, Dundee crie à la fenêtre surplombant une rue animée de Manhattan: «Je comprends! C’est pour se laver les fesses, n’est-ce pas?».

Beaucoup de progrès au fil des ans

Même si l’appareil classique qui a l’air d’une deuxième toilette (comme le croyait Dundee) est toujours offert sur le marché, les bidets ont fait l’objet d’innovations importantes. Il existe maintenant des bidets portatifs que l’on peut transporter dans un sac à main, des becs pulvérisateurs que l’on suspend à la cuvette, des bidets qui se fixent au siège ainsi que des toilettes bidets électroniques comme les modèles SpaLetMD d’American Standard.

Comme un spa privé

American Standard fait vivre une expérience spa dans la salle de bain grâce à la gamme de toilettes et de sièges bidets électroniques SpaLetMD. S’inspirant des eaux thermales japonaises, les produits SpaLetMD allient confort, hygiène personnelle et commodité incomparables. Offrant plus qu’un simple nettoyage par pulvérisation, la toilette bidet procure une sensation de bien-être sans pareille. Outre son couvercle à ouverture automatique et son dispositif de chasse automatique (offert sur certains modèles), elle est dotée d’un siège chauffant, d’une veilleuse et d’un désodorisant en vaporisateur à l’intérieur de la cuvette, d’un séchoir intégré ainsi que d’une double buse à jets oscillants et à température réglable pour le nettoyage avant et arrière. Cette toilette bidet permet de garder les fesses propres et de conserver une salle de bain impeccable.

De petits luxes à s’offrir

Tim Lam, décorateur et blogueur basé à Toronto, affirme que les salles de bain luxueuses ont plus que jamais la cote en 2021. Alors qu’ils tentent de concilier leur travail et leur famille durant la pandémie, bon nombre de Canadiens transforment leur salle de bain en refuge ou en espace de relaxation. «On a tous besoin d’un endroit tranquille où l’on peut se détendre et se sentir bien», déclare-t-il, tout en faisant remarquer que la toilette bidet SpaLetMD permet de créer une ambiance de spa à la maison. «Les propriétaires mettent souvent l’accent sur le choix d’une magnifique baignoire même si l’on passe plus de temps sur la toilette que dans la douche. Cela vaut donc la peine d’investir dans une toilette de luxe», ajoute Tim Lam.

Un regain d’intérêt en temps de pandémie

Alors que l’on trouve couramment des bidets dans les salles de bain en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ils s’imposent de plus en plus comme un bien de première nécessité en Amérique du Nord. La rareté du papier hygiénique en 2020 causée par la pandémie de COVID-19 a entraîné des pénuries qui ont métamorphosé les détracteurs de bidets en ardents partisans. Depuis le début de 2020, les ventes de bidets ont monté en flèche. On a observé un taux de croissance de 15% sur le marché et l’on prévoit que cette tendance se poursuivra au moins jusqu’en 2022.

Un choix sain

Un nettoyage des fesses par jet d’eau chaude s’avère plus efficace qu’un essuyage et permet de garder les mains propres. De plus, des études ont démontré que les bidets procurent du confort aux personnes souffrant notamment d’hémorroïdes ou du syndrome du côlon irritable. Puisqu’ils sont si faciles à utiliser, les bidets favorisent le maintien à domicile des gens âgés et l’autonomie des personnes à mobilité réduite.

Des effets positifs sur la planète

Comme les bidets éliminent le besoin de papier hygiénique, ils contribuent à la sauvegarde de la planète à chaque utilisation. Selon le magazine Scientific American, il faut 15 millions d’arbres, 473 587 500 000 gallons d’eau et 253 000 tonnes de chlore pour produire les 36,6 milliards de rouleaux de papier de toilette dont se servent les Américains chaque année. Comparativement, l’incidence des bidets sur l’environnement paraît dérisoire. En effet, ils consomment en moyenne un huitième de gallon d’eau par utilisation et permettent de diminuer jusqu’à 75% l’emploi de papier hygiénique.