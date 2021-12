La longue marche de l’ourse polaire blanche

3 / 6 AndreAnita/Shutterstock Première sortie Sous le soleil d’avril, les pattes de Nanu s’enfoncent dans la neige. À 250 kilos, elle est l’ombre d’elle-même. Les oursons font désormais le vingtième du poids de leur mère alors qu’ils pesaient 500 fois moins qu’elle à leur naissance. Ils pointent le museau hors de la tanière et la lumière du soleil sur la neige cristalline leur fait plisser les yeux. Étonnant, mais vrai: l’ours polaire est l’un des plus gros animaux et espèces vivantes au monde. Nanu sort à son tour la tête et les épaules et hume l’air en balayant lentement l’horizon. Les membres engourdis, elle s’arrache de la tanière, se secoue vigoureusement et se redresse complètement pour la première fois depuis cinq mois. Elle gagne le dessus de la tanière et encourage ses petits à la suivre. Elle parcourt quelques dizaines de mètres vers l’arête caillouteuse, se lève pour regarder d’un côté, puis de l’autre. Elle observe au loin. Hume l’air. Elle sait d’instinct combien elle et ses petits sont vulnérables. La première sortie ne dure pas plus d’une demi-heure. Au cours de la semaine suivante, Nanu et ses oursons s’aventurent du côté de l’arête, là où le vent a exposé les herbes alpines. Nanu broute pour soulager sa faim et relancer son système digestif. Ces sorties des premiers jours renforcent et tonifient la musculature des petits en préparation du voyage qu’ils doivent entreprendre. Il s’agit aussi pour Nanu de se remettre en condition pour la longue marche jusqu’à la baie.

4 / 6 Alexey Seafarer/Shutterstock Il est temps de bouger Dix jours se sont écoulés depuis que Nanu a ouvert la tanière; le vent transporte un parfum de mer, particulièrement quand il vient de l’est. Les ours se mettent en marche, trois silhouettes se découpent sur le soleil de plus en plus fort, les petits jouant entre les pattes de Nanu, s’éloignant parfois, mais vite rappelés à l’ordre. Le chemin qu’ils suivent est en de nombreux points semblable à celui que Nanu a jadis emprunté avec sa mère il y a près de neuf ans. Ils franchissent rapidement une suite d’arêtes, chacune un peu plus basse que la précédente. Quand ils ne marchent pas ou que Nanu les allaite, les oursons dorment. Ils jouent moins. À chaque respiration, leurs poumons en développement absorbent la nouveauté, renforcent leur conscience corporelle de l’environnement. Au fur et à mesure que la journée avance, le soleil qui était devant eux passe derrière. Pour Nanu, ces impressions familières habitent ses souvenirs comme la mélodie d’un air connu. King ne retournera sans doute jamais aussi loin à l’intérieur des terres. Il hibernera dans une tanière, comme tous les mâles. Mais Siu y reviendra, refera le trajet à l’envers comme si elle le connaissait par cœur grâce à ce que ses sens auront retenu – la vue des épicéas nains sur les crêtes de plage, le parfum discret du diesel laissé par les trains qui relient les villes de The Pas et Churchill, l’odeur âcre des tanières de renard – pour retrouver la trace qu’ils dessinent aujourd’hui dans la neige. Nanu s’arrête brusquement, les muscles de son corps tendus. Les oursons s’immobilisent à ses côtés. Elle hume l’air et émet un grognement aigu d’une intensité nouvelle pour les petits. Elle se dresse sur ses pattes et renifle dans une direction, puis dans l’autre et une autre encore avant de s’attarder plus longuement. Au loin, trois loups gris avancent contre le vent. Elle encourage ses oursons à rester tout près et se redresse de manière à être vue des loups. Elle s’élance alors à pas vigoureux dans leur direction, se remet à quatre pattes et continue à marcher, les petits derrière elle. Portée par un mélange de peur, de prudence et de courage maternels, Nanu se fait menace à son tour. Elle se redresse avec la confiance que lui confère sa taille imposante. Cette fois, les loups s’immobilisent, la regardent, puis détournent la tête. Ils font demi-tour et déguerpissent à grandes foulées. La menace a disparu, pour l’instant du moins. À cet âge, les oursons ne savent pas encore courir. Nanu ne les laissera jamais seuls, sauf si elle doit se battre pour les défendre. Pour les protéger, il n’y a pas d’autre choix que de les encourager à écouter et à rester à ses côtés.