Comment préparer vos animaux pour vos partys des fêtes

La période des fêtes est souvent très mouvementée. Suivez ces quelques trucs pour aider votre animal à s’y préparer.

Prenez les devants et parlez à vos invités éventuels de votre ami à fourrure. De cette manière, ils pourront communiquer à leurs enfants les consignes à respecter en présence d’animaux. Plus important encore: ces informations permettront aux invités qui souffrent d’allergies ou d’asthme d’apporter leurs médicaments.

2 / 5

2. Surveillez votre animal en présence d’enfants

Peu importe si votre chien ou votre chat se comporte toujours bien, il pourrait bondir, griffer ou même mordre si on le provoquait par mégarde. Ne laissez jamais un animal seul avec des enfants et empêchez ces derniers de jouer rudement avec lui. «Si le chien a les pupilles dilatées, le souffle court et la queue vers le bas, c’est qu’il en a assez de jouer», explique Silvia Jay, consultante en comportement animal à Greenfield, en Nouvelle-Écosse.