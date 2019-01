Trucs cuisine

Présenté par



Petit guide pour une soupe miso parfaite

La soupe miso figure au menu des restaurants japonais et souvent dans les plats livrés à domicile. Apprenez à vous familiariser avec ce plat estimé de l’Orient et à l’art de sa préparation.

1 / 4 AS Food studio/Shutterstock Qu’est-ce qu’il y a dans la soupe miso? La soupe miso traditionnelle consiste en un mélange de dashi et de miso. Le dashi est un bouillon de base de la cuisine japonaise, composé de flocons de bonite séchée (un poisson), de varech konbu et d’anchois. Le miso est une pâte fermentée faite d’un mélange de fèves de soja, de sel de mer et de riz à koji. On l’emploie couramment dans les soupes japonaises, les marinades, les glaçages et les condiments. On peut y ajouter du tofu, des légumes ou des algues. Le mélange de ces ingrédients donne à cette soupe sa saveur parfumée et son côté réconfortant, dans toute une gamme de textures. Si vous aimez la soupe miso, vous allez adorer ces recettes de soupes asiatiques.

2 / 4 from my point of view/Shutterstock Comment préparer une soupe miso? La soupe miso est facile à préparer et son goût est original. Ses ingrédients se trouvent, pour la plupart, à l’épicerie. Les autres, comme la pâte de miso, sont offerts dans les magasins d’aliments asiatiques ou au rayon des produits biologiques du supermarché. Ingrédients (pour 5 portions) : 2 paquets de 85 g ch. (3 oz) de champignons enoki frais, ou 225 g (½ lb) de champignons de Paris frais, tranchés

1 oignon moyen, tranché

2 gousses d’ail émincées

1 c. à café de gingembre frais

1 c. à soupe) d’huile de canola

1 L (4 tasses) d’eau

60 ml (¼ tasse) de pâte de miso

450 g (1 paquet) de tofu ferme égoutté et coupé en cubes de 2 cm

Oignons verts hachés finement Assurez-vous de différencier ces variétés de tofu pour réaliser vos recettes.