Si vous faites vos débuts en cuisine, vous ne connaissez peut-être pas le rôle essentiel du babeurre. Il arrive même qu’il soit sous-estimé par des chefs chevronnés! La saveur exquise qu’il ajoute aux produits de boulangerie est incomparable. Mais, ça nous est tous arrivé un jour ou l’autre de concocter une recette qui en réclame… et de ne pas en avoir dans le réfrigérateur!

Combien de fois faudra-t-il encore laisser tomber le rêve de crêpes ou de biscuits au babeurre parce qu’on est à court de cet ingrédient? Plus jamais si vous savez comment faire du babeurre.

Comment faire du babeurre en un tournemain

Ingrédients

Lait

Vinaigre, jus de citron frais ou crème de tartre

Instructions

Pour 1 tasse (250ml) de babeurre:

Pour préparer le babeurre avec du vinaigre – qui est une méthode éprouvée – il faut 1 c. à soupe de vinaigre blanc et assez de lait pour obtenir 1 tasse. Mélangez, puis laissez reposer 5 minutes.

Suivez la même méthode pour du babeurre au jus de citron. Combinez 1cuillérée à soupe de jus de citron frais et assez de lait pour faire 1 tasse. Mélangez, puis laissez reposer 5 minutes.

Pour faire du babeurre avec de la crème de tartre, les proportions sont de 1 3/4 c. à thé de crème de tartre dans 1 tasse de lait.

Peut-on remplacer le babeurre par autre chose?

Le yogourt remplace parfaitement le babeurre. Il suffit d’utiliser 1 tasse de yogourt pour chaque tasse de babeurre de votre recette. Si vous employez du yogourt ferme, comme le yogourt grec, diluez-le avec un peu d’eau pour obtenir 1 tasse.

On peut également prendre du babeurre en poudre, comme la poudre à babeurre de culture Saco, ou le lait en poudre ou en conserve du commerce.

Conseils d’emploi du babeurre maison

Ai-je vraiment besoin du babeurre?

Oui, car il améliore le résultat final de la recette. Le babeurre enrichit le goût des gâteaux, pains, biscuits et autres pâtisseries avec très peu de gras. Comme le yogourt et la crème sure, cet ingrédient acide donne aux produits de boulangerie une texture plus fine, et plus de corps, en attendrissant le gluten. De plus, il aide le pain à lever.

Faut-il du babeurre s’il y a déjà du bicarbonate de soude?

Le bicarbonate de soude est l’agent levant de plusieurs produits de boulangerie; il est activé par les ingrédients acides comme le babeurre, le jus de citron ou la mélasse. Si le bicarbonate de soude est mal activé, le produit fini qui devait être léger et moelleux pourrait devenir dense et lourd.

Le babeurre est-il bon pour tous les produits de boulangerie?

Le babeurre peut s’utiliser dans presque tous les produits de boulangerie, mais il faut tenir compte des autres agents acides présents dans la recette: en particulier la poudre à pâte, qui contient déjà de l’acide stimulant la levée. Du lait ordinaire pourrait éviter trop d’acidité dans le produit final.

Peut-on utiliser autre chose qu’un produit laitier?

Tout à fait. Mélangez 3/4 tasse de yogourt nature, ou de yogourt au lait d’amande à la vanille, à ¼ tasse de lait d’amande et ½ c. à thé de vinaigre blanc. Laissez reposer 5 à 10 minutes avant emploi.

