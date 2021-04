Chez moi: une boutique de produits écolos et locaux

Maude Chauvin

En plus d’être écolos, les produits sont rigoureusement testés par la nutritionniste et son équipe: «Tout ça pour consommer moins, mais mieux.», confie Geneviève O’Gleman. En plus d’outils pour la cuisine, la boutique Chez moi comprend une panoplie d’items pour la maison et de produits ménagers locaux. On peut aussi y retrouver la collection éponyme de la boutique avec plusieurs produits exclusifs comme des chandelles d’anniversaire, un sac fourre-tout ou encore des tasses fabriquées à la main par la céramiste Valérie Pelletier.

De plus, pour la saison estivale toute la collection de livres de recettes de Geneviève est disponible dans la boutique en ligne. Que vous soyez friand du BBQ ou que vous souhaitiez diminuer votre consommation de viande, la nutritionniste a les trucs et astuces qu’il vous faut dans l’un de ses livres de recettes!