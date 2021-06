De la rôtisserie à l’épicerie

Une sélection de produits de la chaîne de rôtisseries Benny & Co. sont maintenant disponibles en exclusivités dans les épiceries IGA à travers le Québec.

Benny&Co.

Après l’ouverture en avril dernier de sa 66e rôtisserie qui marquait également le lancement du nouveau concept de ses restaurants, la grande chaîne de rôtisseries annonce cette fois le lancement de ses produits disponibles en exclusivités dans les épiceries IGA à travers le Québec.

Les amateurs de poulet de rôtisserie seront contents d’apprendre que les produits Benny & Co sont disponibles en exclusivité chez IGA depuis le 8 juin. Vous pouvez donc maintenant ajouter à votre liste d’épicerie:

Filets d’poulet

De tendres filets de viande blanche panés à savourer avec la sauce aigre-douce ou en Wrap ou dans un délicieux wrap, tel que proposé dans cette recette de Bob le Chef.

Z’ailes de poulet

Des ailes de poulet croustillantes et assaisonnées à la perfection, pour célébrer l’été comme il se doit, dans la cour ou sur la terrasse.

Filets pas d’poulet

De tendres filets végétariens faits de soya (donc sans viande) tout aussi délicieux que les filets de poulet. À savourer avec la sauce chili thaïe offerte dans la boîte.

Croquées d’poulet

De délicieuses croquettes de viande blanche, bien dorées et offertes avec une sauce fruitée. Pour un lunch convivial ou en entrée!

Sauce BBQ

La fameuse sauce BBQ Benny&Co, pour accompagner vos soupers sur le gril ou vos frites maison.

Benny&Co. offre donc cinq produits d’épicerie, qui ont définitivement le même délicieux goût que les repas servis dans ses restaurants. Leur sauce BBQ Benny&Co. pour la vente au détail est préparée par Produits Alimentaires Berthelet dans l’usine de Boisbriand. Quant aux quatre produits surgelés – dont trois de volaille et un à base de soya – ils ont été conçus en partenariat avec Volaille Novo, une usine de cuisson de volaille moderne et innovatrice.

Rappelons que Benny&Co. a inauguré son nouveau concept de restaurant au mois d’avril dernier, au centre-ville de Montréal. La plus grande chaîne de rôtisseries familiale québécoise propose désormais une salle à manger moderne et épurée intégrant un espace-bar. De plus, un nouveau comptoir offre des repas prêts-à-manger pour emporter. Un autre restaurant ouvrira prochainement ses portes au 201, rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal.

Reconnue par le programme Aliments du Québec au menu, l’entreprise Benny&Co. vend plus de neuf millions de repas de poulets rôtis par année et emploie plus de 2 100 personnes.

Pour en savoir plus : www.benny-co.com.