20 crèmeries extraordinaires à découvrir partout au Québec

Le Grand Verglas — Saint-Jean -sur-Richelieu Ce bistro glacé deviendra un de vos endroits préférés si vous habitez en Montérégie. Vous ferez des détours pour y revenir encore et encore. Parmi le menu alléchant comprenant de tout (smoothies, milkshakes, thé glacé fruité, bubble tea, etc.), mais certaines spécialités dont leurs sorbets «croque» à base de vrais fruits sans colorant ni saveur artificielle qui donnent l'impression de croquer directement dans le fruit. Parmi leurs créations: mangue-carotte-orange-ananas, épinard-mangue-ananas, framboise-litchi, fraise-betterave-menthe, pêche basilic, poire-betterave-gingembre et cassis-abricot. Et que dire des possibilités de trempage dans le chocolat belge: il y a plus de 25 choix pour vous faire perdre la tête (dont café croquant, citron et pavot, popsicle aux bananes et noir framboise).

Glace nature — Joliette Difficile de faire un choix entre tous leurs choix et aussi les twists du moment comme amandes et cerises griottes, litchi, gâteau au fromage, chocolat noir à 70%, etc. C'est un rendez-vous pour faire danser vos papilles et vous faire plaisir!

