Comment faire un thé glacé Long Island (Long Island Iced Tea)

BRENT HOFACKER/SHUTTERSTOCK

En été, un cocktail léger et désaltérant est toujours le bienvenu. Mais parfois, l’occasion appelle une boisson un peu plus forte! Malgré la variété des spiritueux, le thé glacé Long Island est délicieux et parfaitement équilibré.

Qu’est-ce qu’un thé glacé Long Island?

Le thé glacé Long Island est un cocktail highball. Un cocktail est qualifié «Highball» lorsqu’il est composé d’un alcool à laquelle on ajoute une boisson gazeuse non alcoolisée dans une proportion plus importante.

Le thé glacé Long Island est donc une concoction composée non pas de deux, ni de trois, mais de quatre spiritueux différents.

Si mélanger vodka, tequila, gin et rhum vous rend méfiant, l’ajout de Triple Sec, d’un mélange acidulé et de cola atténue le goût de l’alcool.

La meilleure partie est qu’il est aussi facile à préparer qu’à boire!

Comment faire?

Cette recette donne un verre, il faut donc doubler la recette, voire la tripler, pour sustenter ses amis. Il suffit de multiplier les quantités de la présente recette par le nombre d’invités et de préparer le mélange dans un pichet ou une cruche.

Ingrédients

1 à 1 ¼ tasses de glaçons

1 once de vodka

½ à 1 once de tequila

1 once de gin

1 once de rhum léger, type Bacardi

1 once Triple Sec

1 once de mélange acidulé, fait d’eau de sucre et de citron.

½ once de cola

Avez-vous entendu parler du thé glacé New England (New England Iced Tea)? Cousin du thé glacé Long Island, il utilise du jus de canneberge plutôt que du cola.

Instructions

Étape 1: Verser sur de la glace

Placer la glace dans un verre Collins ou un Highball. Verser tous les ingrédients alcooliques dans le verre. Remuer.

Étape 2: Compléter avec du cola

Complétez la boisson avec le mélange acidulé et du cola. Remuer rapidement avec une cuillère à café, puis garnir de zeste de citron, si désiré.

Davantage de cocktails

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!