15 délicieuses recettes avec du chou rouge

Ces tacos au porc sont très faciles à préparer et apporteront une touche de nouveauté à votre table.

Taste of Home

Ce plat rafraîchissant et coloré offre un délicieux mélange de saveurs.

Taste of Home

14 / 15

Taste of Home

Chou rouge épicé et pommes

Ce chou rouge agréablement relevé et les pommes fait un merveilleux plat d’accompagnement avec son contraste sucré et acidulé, et ses couleurs attirantes.

Obtenir la recette