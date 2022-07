Une serre volante atterrit au Jardin Botanique de Montréal

Emmanuel Bourgeau

L’équipe de direction du Jardin Botanique de Montréal est fière d’annoncer que les visiteurs pourront découvrir la toute nouvelle serre volante de l’équipe française de l’Expédition végétale, et rencontrer les membres de l’équipage. Composée de chercheurs et de scientifiques qui s’intéressent aux plantes indigènes ainsi qu’à leurs propriétés phytovoltaïques (capacité à produire de l’énergie), l’équipe a choisi le site du Jardin Botanique pour mener ses recherches.

Ce sont des aventuriers parcourent le monde à bord de leur aéronef mythique, l’Aéroflorale II. Cette structure haute de 4 étages est propulsée par l’électricité produite par les plantes à son bord. Lors de leur escale à Montréal, l’équipe devrait entreprendre une série d’expérimentations sur la richesse de la biodiversité de la ville et de ses environs.

«Nous sommes très honorés que le Jardin Botanique de Montréal soit la première escale nord-américaine de L’Expédition végétale», a exprimé fièrement Anne Charpentier, la directrice du Jardin Botanique, lors d’un communiqué de presse. Le commandant de bord de l’Aéroflorale F.D a également remercié le Jardin de son accueil chaleureux.

Espace Pour La Vie/Marie-Joelle Fillion

Après le Grand Nord… Montréal!

Après une longue escale dans le Grand Nord, où les chercheurs étudiaient notamment dans le pergélisol des pollens anciens de fleurs de tournesol, l’équipage a mis les pieds en Amérique pour la première. Ses membres doivent entreprendre une série d’expérimentations sur la diversité et la capacité des espèces endémiques du Québec à produire la fameuse énergie phytovoltaïque.

L’Expédition végétale sera sur place pour présenter son infrastructure et partagera quelques-unes de ses expériences avec les visiteurs et visiteuses du Jardin Botanique. Ils seront sur place tous les jours entre 10h et 22h, et ce jusqu’au 31 juillet – date de la fin de leur mission – avant de mettre le cap sur leur prochaine destination.

