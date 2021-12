Un souper-spectacle au Balcon, pour une soirée parfaite

Pascal Isambert

La salle de spectacle Le Balcon a pignon sur la rue Sainte-Catherine et pas besoin de chercher l’adresse: c’est la magnifique église Saint-James, située entre les rues Saint-Alexandre et City Councillors. On y entre par une grande porte située à gauche (un panneau nous indique le chemin à suivre).

Ensuite, on suit un couloir austère avant d’arriver dans cette incroyable salle de spectacle, qui fait également office de restaurant. C’est étrange et captivant à la fois: on a l’impression d’être invité à une soirée secrète réservée aux initiés. Mais c’est seulement une impression, car la salle bondée est remplie de gens venus pour s’amuser: couples, bandes d’amis ou groupes de collègues pour le party de bureau. L’atmosphère est agréable et animée.

Le Balcon est la destination tout indiquée pour une soirée combinant à la fois un excellent repas suivi d’un spectacle. La table d’hôte propose deux choix d’entrées et trois choix de plats principaux, cuisinés sur place avec de savoureux produits du terroir. Le menu offre un délicieux choix entre un repas composé de viande ou de poisson ou un repas végétarien. Suivi d’un excellent dessert de la pâtisserie Crémy.

Bien que tout avait l’air délicieux, nous devions faire un choix: en entrée, nous avons savouré le plateau de charcuteries artisanales. Pour le mets principal, nous avons opté pour le porc braisé avec son coulis de jus au cassis accompagné de lamelles de rabiole et de panais du Québec – et les raviolis aux champignons shiitakes avec noisettes rôties et roquettes (nous étions deux). Pour le dessert, nous avons goûté à la jolie sculpture de sorbet aux fruits de la passion. Cet excellent (et copieux) repas était accompagné d’un délicieux vin espagnol d’importation privée.

À peine avions-nous terminé le repas que l’incomparable Michelle Sweeney (avec cinq musiciens – guitariste, saxophoniste, batteur, claviériste et bassiste) est montée sur scène dans une entrée remarquable. Elle a tout de suite mis le feu au plancher – carrément – et pour le reste de la soirée. Nous avons assisté à une interprétation fougueuse des plus grands succès de la musique Soul et Motown dans ce concert qui a entraîné tout le monde. Plusieurs se sont levés de table pour danser et l’ambiance était au party.

Le Balcon propose une programmation variée pour les fêtes, avec plusieurs concerts en décembre, jusqu’au party du Jour de l’An. Parmi les incontournables: la reine montréalaise du Blues, Dawn Tyler Watson, et la chanteuse Michelle Sweeney. Cette formule unique de souper-spectacle au centre-ville de Montréal, (tout près du Quartier des spectacles), vous permettra – dans la même soirée – de savourer de délicieux plats réalisés par des créateurs culinaires, de raviver vos souvenirs musicaux… et de danser!

Pour de l’information pratique ou en savoir plus sur la programmation de décembre, consultez le site web Le Balcon.

