Offrir des livres comme cadeaux de Noël

3 / 7 Via leslibraires.ca Highlands Trois femmes qui ne se connaissent pas et n'ont rien en commun voyagent dans les Highlands écossais. On trace leurs parcours respectifs à travers des textes courts qui les suivent séparément. Mais on sent qu'elles se rapprochent. Se frôlent. Viendront à se mêler. On se perd volontiers dans l'atmosphère lourde de mystère de ce roman, un peu comme dans le brouillard des terres lointaines. Highlands de Fanie Demeule, éditions Québec Amérique, 24,95$

4 / 7 Éditions L’instant même La seule chose qui intéresse tout le monde Dans un avenir assez proche, les robots humanoïdes sont devenus monnaie courante chez les gens bien nantis. Or il se trouve que ces machines peuvent évoluer au point de devenir humaines, en tout cas en termes de conscience. Mais un humain ne peut posséder un autre être humain. Que faire, alors ? Un roman captivant, à aborder de front en faisant confiance à l’auteur : l’univers et ses règles se déploient en temps et lieu. Tout devient aussi fascinant que limpide. La seule chose qui intéresse tout le monde de François Blais, éditions L’instant même, 21,95$