Nancy Huston et l’écriture en quarantaine

Leméac

Je suis parce que nous sommes est un recueil de textes écrits au printemps 2020, alors que la pandémie de la COVID-19 provoque une quarantaine planétaire. Le lecteur se laisse porter par cette cascade de mots qui livre une partie de la vie privée et publique de l’auteur en temps de pandémie : réflexions, commentaires ou observations de ce qui l’entoure. Nous avons le sentiment d’être un peu dans la confidence. En quarantaine, Nancy Huston a commencé par perdre le flux créateur de l’écriture, pour ensuite le retrouver plus fort peut-être et plus intime. Un très beau livre.

Je suis parce que nous sommes, petites chroniques du printemps 2020, Nancy Huston, Éditions Leméac, 13,95$